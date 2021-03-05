姚子羚拍《大步走》當眾扮叫牀 陳山聰讚精彩：全場拍爛手掌

陳山聰表示今次宣傳跟以往不同，他們會舉辦線上馬拉松，與觀眾互動。劇集之前被抽起，高層杜之克曾說會加倍宣傳補償？陳山聰說：「無特別說加倍宣傳，最重要觀眾喜歡，望感染到大家喜歡做運動。」他透露劇中與姚子羚有段值得細味的感情，又取笑對方飾演中女是做回自己，沒想到對方甚有喜感。姚子羚預告其中一幕她要重演一部電影的橋段，在餐廳扮叫牀，「我從未試過在錄影廠裏這樣叫，隔籬有很多臨時演員，但都OK，效果幾搞笑」。陳山聰笑她叫得很精彩，全部人拍爛手掌。

劉穎鏇拍跑步戲放棄補妝

劉穎鏇拍攝時應付很多跑步場面，她說OK，不算太辛苦，跑程長只是要遷就多個角度拍攝，來回跑了幾公里。由於夏天不斷流汗，她最後放棄補妝，那段時間弗了，整個人很健康。劉穎鏇與羅天宇劇中有咀戲，她稱兩人的愛情相當純真，十足中學時期puppy love的感覺。

陳自瑤戲鬥張達倫有火花

陳自瑤稱劇中跑得不多，主要負責談情，與張達倫演一對，是正能量地談情，劇情講張達倫後期盲了，互相扶持。她與張達倫首次合作，讚對方很好人，合作有火花。

記者：陳釗