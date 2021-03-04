待老婆如女王 子女若小天使 陳豪絕世好爸

阿Mo能專心工作無後顧之憂，太太Aimee功不可沒，不但讓3名年齡分別7歲、5歲和4歲的子女健康快樂成長，亦將屋企打理有道；早排搬屋落手落腳參與，連裝修都難她不到，獲網民封為「Super Mom」。阿Mo也覺得老婆很犀利，很幸運遇到對方，「我常說自己是一個得到上天眷顧的幸運兒，除娶了天使做老婆外，還要在她事業最光輝的時候，肯跟我結婚生小朋友，是我人生的運氣，這點我是一直記住的，我知她夢想依然是拍戲，所以她復出拍戲我是絕對支持的，加上她為我生了3個小天使，令我一家充滿陽光和愛」。

「鍾意」很重要 必須聆聽

幸福滿瀉的阿Mo坦言，太太和子女在他人生最好的時候出現，令他更珍惜，現時家庭絕對比任何一切重要，家庭是他的全部，亦令他更加努力工作，希望為家人提供更好的生活質素，讓他們過得無憂無慮。為報答老婆的犧牲和付出，阿Mo笑言：「更加惜她、更加愛她，她已經是我的女王，我只是服侍他們幾個。」

對於成為不少女士搵老公的指標？阿Mo認為無論對住太太，還是做其他事情，「鍾意」很重要；夫妻拗撬一定有，但只是鬧交不會有好結果，理解、忍讓和包容才是真正解決方法，還要當一位好的聆聽者，明白對方感受，這也是夫妻間維繫感情的重要元素。此外，夫妻久不久也要向對方表達愛意，製造二人世界維繫愛火，不要讓它減退。

因材施教 不會偏心

至於日常與子女的相處，阿Mo自言是家中的康樂組組長，很享受跟小朋友一齊玩，一有時間便打成一片，騎膊馬、扮牛牛，又要教功課，非常忙碌。管教方面，雖說女兒是爸爸的前世情人，但阿Mo稱一視同仁，「做得對有獎勵，做得不對就要罰。每個都要教，只是3個性格不同，教的方法也不同。惜就3個都惜，不過女仔始終會嗲一點，有時又會很刁蠻，但都不會偏心，最緊要做到公平」。

笑問能否接受女兒帶男友回家的一刻？阿Mo笑說：「遲早的事，無得不接受。他們3個都會有這一日，其實在未生之前，我已經同Aimee講，我們要有心理準備，小朋友眨眼就已經長大不在身邊，雖然現在是很忙，但可能很快已經長大成人。」不過，阿Mo坦言期待小朋友長大，因很想跟他們在心智方面交流，教導他們明白什麼是價值，如何去待人處事，以及分享對愛情的看法。

打好中文根基 將來出國

3子女亦遺傳到他和Aimee的演藝細胞，阿Mo稱大仔喜歡演戲；二仔性格似他，很有耐性；女兒則喜歡扮靚化妝。倘若將來有日兒子想學爸爸做演員，女兒想學媽咪選美，阿Mo表示不介意，但前提是他們必須把根基打好，要有了生存的基本能力，才去選擇工作，「起碼要攞到大學學位、要有少少人生經驗，之後他們想做什麼我不會阻止，因為人生是靠他們去闖，不到我們話事，但一開頭就去做，我不會（批准）囉」。

為了小朋友的將來，阿Mo早已有全盤計劃，他深信小朋友去到一個年紀一定要出國「浸一浸」。雖然香港近兩年的社會環境，令不少家長感到擔憂而選擇帶同小朋友移民，但阿Mo無意提早讓子女出國，直言計劃一直無變，現階段先讓他們在香港打好中文根基。

擴充咖啡店業務

提到即將入「五」，阿Mo希望繼續得到上天眷顧，去年慶幸疫情下仍有工開，亦印證咖啡是能夠在疫情下生存的生意。他表示今年會擴充業務，計劃在港開多一兩間咖啡店。3子女乖巧之餘，又得到又叻又能幹的好老婆，他會繼續花多些心機和時間孕育手頭上幾個「BB」。

服裝提供：Harvey Nichols Hong Kong

記者：陳釗

攝影：劉永銳