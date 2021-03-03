鄧建明：太突然不能接受 太極57歲成員唐奕聰猝逝

娛樂組

昨傍晚傳出唐奕聰逝世的消息；警方消息稱昨中午12時36分，接獲一名母親報案，稱其子在荃灣楊屋道100號爵悅庭北爵軒一單位內昏迷。救護員到場後證實該名男子死亡。死者姓唐，57歲；據悉他患有心臟病及高血壓等長期病患，警方在單位內未有檢獲遺書，初步調查死因無可疑，真正死因有待驗屍確認。

李忠希難接受表哥突離世

無綫前藝人李忠希是Gary的表弟，他表示在家庭群組收到消息，未能接受表哥突然離世。李忠希稱當年是表哥帶入行，做他的助手，兩人感情要好，他說Gary的世界裏只有音樂。太極成員鄧建明（Joey）對Gary離世的消息感到很突然，又說實際情况仍在了解。他稱Gary很樂觀，不會想大家太傷心；有進一步消息，會再通知大家。Joey稱日前跟Gary做《Chill Club》，未聽聞他身體不適，他們之前還計劃舉行太極周年演唱會。

作曲編曲逾400首作品

Gary Tong既是太極樂隊成員，也是著名音樂監製，作曲、編曲的歌曲逾400首，曾跟不少巨星合作，張國榮的《左右手》、《大熱》都是Gary編曲作品；去年9月推出的張國榮紀念專輯《REVISIT》，Gary也有份參與；黎明、容祖兒、陳奕迅與張敬軒等也曾跟他合作。新一輩的Gin Lee（李幸倪）跟Gary合作機會很多，她在社交平台留言：「剛剛收到噩耗，喺舞台/音樂製作合作過無數次的Gary Tong前輩離開咗。 《幸福門》、《美男子與香煙》、《成家》成為我哋最後的合作。多謝您為樂壇的付出。」蔡一傑、單立文、Kolor主音蘇浩才等，也發文悼念。

環球唱片fb抽水捱轟

鄭中基亦留言：「我冇辦法接受。」對於環球中文經典的facebook專頁發帖「抽水」稱，「突然想聽太極！RIP Gary Tong」，並附有選購太極歌曲的連結，鄭中基氣得轉發該帖文並爆粗斥環球唱片冇人性，環球隨後亦刪掉帖文。

Gary接受傳媒訪問時曾解說「太極精神」，「外國樂隊如Rolling Stones都有拗撬，他們都說友誼重要過名利」；又曾說太極和諧是因為他們沒有當音樂是一盤生意，大家柴娃娃咁玩。Gary曾表示，小時候被家人逼學琴，沒想過會成為自己的終身職業與興趣。他又自爆當年是溫拿樂隊的粉絲，會到TVB睇《溫拿狂想曲》，但他會驚青遮面。