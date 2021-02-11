HFPA承諾改革 金球賽果不「太白」 「黑豹」卓威博士文遺作膺影帝

事後HFPA副主席Helen Hoehne亦承諾改革：「無論是影壇抑或電視圈，黑人代表都不能缺少，我們一定會加入有色人種成員。」不過，若單純以賽果來看，今屆得獎名單卻不算「太白」。去年不敵癌魔病逝的「黑豹」卓威博士文（Chadwick Boseman）憑遺作《藍調天后》首次獲頒最佳（戲劇類）男主角；36歲歌手兼演員安哲雅黛（Andra Day）亦憑《The United States vs.Billie Holiday》爆冷贏得最佳（戲劇類）女主角，加上《Judas and the Black Messiah》最佳電影男配角丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）及《小斧頭》最佳劇集男配角約翰保也加（John Boyega）等，黑人演員得獎率並不算低。

卓威博士文遺孀代領獎致謝辭

卓威博士文在《藍調天后》扮演1920年代一名充滿抱負的爵士樂小號手，令他成為自2009年《蝙蝠俠：黑夜之神》希夫烈達（Heath Ledger）後，首名已故男星獲頒金球獎，昨日由他的遺孀利華（Taylor Simone Ledward ）代表領獎並致謝辭：「他（卓威）會感謝上帝，亦會多謝父母，更會感激先祖留下的指引和犧牲，最後向製作團隊致意。他又會說一些激勵人心的話，我的致辭並沒有他親自說得那麼好。」

安哲雅黛爆冷封后叫人遞貓紙

安哲雅黛憑電影《The United States vs.Billie Holiday》擊敗熱門候選女星如《浪跡天地》法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）、《藍調天后》維奧拉戴維絲（Viola Davis）等，同樣首次贏得最佳電影（戲劇類）女主角，賽果明顯爆冷，或許連她本人亦意料不及。

安哲雅黛在親友陪同等待賽果，宣布她獲獎一刻，驚喜得又喊又笑，此時才想到叫人遞上致謝辭，先讚揚一班競爭對手，再多謝製作團隊，最後不忘把得獎榮耀，轉歸於她在戲中飾演的已故爵士樂天后Billie Holiday。

《靈魂奇遇記》黑人導演「臨時」得獎

值得一提的是，彼思出品《靈魂奇遇記》大熱捧走最佳動畫及配樂獎，此片由《玩轉腦朋友》導演彼德托達（Pete Docter）和《邁阿密的一夜》黑人編劇甘鮑華斯（Kemp Powers）聯合執導，原本HFPA只確認前者的導演身分，直至頒獎禮舉行當日，後者突然「被通知」有份提名，最後更得獎而回，不禁令人懷疑此舉可會是主辦單位對於「太白」指控的善意回應？

（第78屆金球獎頒獎禮）