陳豪內地開工 享受隔離21日

陳庭欣期待出街被人鬧

陳庭欣穿上貼身迷你裙現身，笑稱可能最近高了，條裙縮水，穿起才有此效果。劇中她出招跟宣萱爭陳豪，角色乞人憎，陳庭欣稱有觀眾看完網版，已開始鬧其角色，她笑說：「我覺得自己好變態，如果出街被人鬧，我會好開心。」問可有試過被男友的前度騷擾？她說：「慶幸沒有遇上這情况，我每一段感情分手會搞得好清楚，分手後也不會再聯絡。」可介意男友和前度約會？她表示聯絡無所謂，如單獨食飯就不是太好，她的心會不舒服。

滕麗名少跟關詠荷聯絡

滕麗名已是《陀槍》系列五朝元老，她稱想開拍第六輯，演退休警察。她表示陳三元這角色，帶給她很多東西，原本的性格也慢慢變了陳三元的性格，直到現在還有人叫她「三蚊雞」。問與以往《陀槍》主角多不多聯絡？她說：「其實關詠荷好cool，是最少聯絡一個，反而和歐陽震華就最多聯絡。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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