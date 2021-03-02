疫下視像頒獎撞正技術故障 出爐男配丹尼爾致謝有畫無聲

頒獎禮開始沒多久頒發最佳電影男配角，《Judas and the Black Messiah》丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）擊敗《芝加哥七人案：驚世審判》沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen）、《蛛屍馬跡》 謝勒力圖（Jared Leto）及《家庭變幻時》標梅利（Bill Murray）等對手掄元，怎料演出過《訪‧嚇》的丹尼爾致謝時卻有畫無聲，維持數秒後鏡頭被迫重回頒獎者羅拉丹（Laura Dern）身上，她亦立即「執生」說：「大家都看到了，我們很不幸，接收不良，深感抱歉，也恭喜丹尼爾得獎。」幸好其後問題解決，丹尼爾順利說出謝辭。事後羅拉承認，由上台到離開頒獎禮現場，前後只逗留約7分鐘，十分快速。事實上除了《神奇女俠》姬兒加杜（Gal Gadot）、《自殺特攻：超能暴隊》瑪歌羅比（Margot Robbie）、《中坑同學會》莎瑪希恩（Salma Hayek）、米高德格拉斯（Michael Douglas）夫婦親臨現場頒獎外，去年的影帝影后，如華堅馮力士（Joaquin Phoenix）和雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）亦有現身。不少安坐家中的候選人亦應各大品牌邀請，經過悉心打扮透過視像參與，盡量增強「星光」感。

（第78屆金球獎頒獎禮）