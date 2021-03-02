最佳喜劇《富家窮路》 嘉芙蓮奧哈拉膺視后

《乜都得教練》積遜得視帝慰失戀

至於音樂或喜劇類視帝則落在Apple TV+劇集《乜都得教練》（Ted Lasso）的積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）身上；他在劇中飾演的Ted Lasso本執教美式足球隊，並在全美大學體育協會的乙組賽事摘下冠軍，受聘到英超球會當領隊，卻對英式足球一無所知 ，出席記者會已被圍剿，球迷和傳媒都認為美式足球教練教英超球隊根本是笑話；此劇正是看這表面傻氣的角色怎樣扭轉當地人的看法。由於此劇評價不俗，Apple TV+已落實開拍第2季。另外，積遜去年11月與《創戰紀》奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）的10年情告終，後者旋即跟「小鮮肉」歌手Harry Styles打得火熱，這個金球視帝獎項正好給積遜帶來安慰。

（第78屆金球獎頒獎禮）