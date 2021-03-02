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2021年3月2日星期二
《浪跡天地》趙婷華裔女導零的突破 沙查巴朗高漢封金球影帝 挖苦特朗普
HFPA承諾改革 金球賽果不「太白」 「黑豹」卓威博士文遺作膺影帝
露莎雯佩克《完美監護人》喜劇封后
金球獎得獎名單（電影）
《王冠》奪最佳劇集4獎大捷 「戴妃」愛瑪歌連爆冷封視后
《后翼棄兵》膺迷你影集獎 24歲安雅泰萊采兒奪最佳女主角
最佳喜劇《富家窮路》 嘉芙蓮奧哈拉膺視后
疫下視像頒獎撞正技術故障 出爐男配丹尼爾致謝有畫無聲
最佳外語片《Minari》 英韓語對白比例掀爭議
珍芳達獲終身成就獎 籲容納多元
吳孟達臨終開眼道別 曾志偉憶點滴拭淚 田啟文遺憾未有多陪伴
陳豪內地開工 享受隔離21日
獲撥款成立八和頻道 汪明荃：粵劇界里程碑
龔嘉欣開火鍋店 壓力大曾停經
《造星II》季軍李祉均演藝事業無起色 妒忌同屆兄弟有人賞識
抗疫片《總是有愛在隔離》4月上映 吳鎮宇被困隔離箱嗌辛苦
金球獎得獎名單（電影）
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【明報專訊】（請看附圖）
（第78屆金球獎頒獎禮）
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《浪跡天地》趙婷華裔女導零的突破 沙查巴朗高漢封金球影帝 挖苦特朗普
HFPA承諾改革 金球賽果不「太白」 「黑豹」卓威博士文遺作膺影帝
露莎雯佩克《完美監護人》喜劇封后
金球獎得獎名單（電影）
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《后翼棄兵》膺迷你影集獎 24歲安雅泰萊采兒奪最佳女主角
最佳喜劇《富家窮路》 嘉芙蓮奧哈拉膺視后
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龔嘉欣開火鍋店 壓力大曾停經
《造星II》季軍李祉均演藝事業無起色 妒忌同屆兄弟有人賞識
抗疫片《總是有愛在隔離》4月上映 吳鎮宇被困隔離箱嗌辛苦
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