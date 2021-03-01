【開箱】《月升之江》 奸臣陷害 落難公主變身殺手

中韓網民為戲服掀罵戰

早前有內地網民批評金所炫在《月升之江》穿著的韓服，有抄襲漢服之嫌，又指出故事提及的高句麗是屬於中國古代的少數民族，跟韓國歷史無關，掀起中韓兩國網民罵戰，內地網民更呼籲抵制該劇。

其實《月升之江》改編自韓國作家崔始圭的小說《平岡公主》，講述朝鮮三國時代，高句麗深受中國文化影響，服裝有漢服色彩不足為奇，也不代表韓服就是抄襲。至於高句麗的歷史歸屬問題，多年來備受爭議，但2004年中韓兩國已就高句麗歷史達成《五項諒解事項》，兩國承諾學術與政治分開，現實與歷史分開，而且最重要是電視劇情與歷史事實應該分開。

《月升之江》講述年幼的平岡公主（金所炫飾）熱情聰敏，夢想成為高句麗首名女王。某日隨母親延王后（金所炫飾）離宮出巡。延王后為了平原王（金法萊飾）與百姓的將來，設法阻止桂婁部首長高元表（李海榮飾）謀反，於是往拜會順奴部族長兼高句麗將軍溫協（姜河那飾），希望借助他的軍力對付高元表。可是高元表洞悉先機，在平原王面前謊稱延王后紅杏出牆，出宮會情郎，甚至質疑平岡公主並非平原王親生。平原王怒極下令賜死延王后，高元表順理成章帶兵殺死延王后與溫協。平岡公主在溫協兒子溫達（志洙飾）協助下逃走，但中途遇險，平岡公主受傷失去記憶，溫達則掉進大海生死未卜。

剷除敵人奪回公主身分

平岡長大後成為殺手，甚至被組織安排入宮行刺平原王。事敗受傷的平岡，重遇溫達。那次入宮後激起了平岡兒時回憶，為尋回其餘記憶，她前往找擅長蒐集高句麗情報的海慕蓉（崔有華飾），還重遇青梅竹馬的高元表長子高建（李知勳飾）。平岡終於知道自己是公主，對她一見鍾情的溫達甘願放棄一切，協助她剷除高元表及奪回公主身分。

「黃Viu」首次投資製作韓劇

《月升之江》節奏非常快，僅4集平岡已找回記憶。此劇共20集，相信之後會集中講述平岡公主跟高元表的鬥爭，以及她與溫達、高建及海慕蓉的四角戀。女主角金所炫近年演不少古裝劇，如《君主》、《綠豆傳》，被評為「古裝劇品質保證」、「最適合古裝造型的女星」。今次她不但一人分飾兩角，扮演延王后與平岡公主，更是身手不凡的殺手，她騎馬奔馳的場面，英姿颯颯，跟她的形象十分合襯。

至於男主角志洙飾演全心全意對待平岡公主的單純溫達，角色討好。另外，此劇是志洙與金所炫繼校園愛情劇《Page Turner》後，相隔5年再度合作。兩人早有默契，難怪談情場面甚有火花。其中一幕描述平岡恢復記憶，發覺自己無處可去，志洙帶她回到自己居住的村落，並打點生活所需，場面溫馨感人。客串演志洙父親的視帝姜河那，更為此劇帶來話題。

《月升之江》不但在「黃Viu」播放，更有份投資製作，成為該平台首齣原創韓劇，難怪「黃Viu」大力宣傳，劇集上架時間幾乎跟韓國同步。