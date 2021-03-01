金球獎主辦缺黑人成員被批欠多元

《洛杉磯時報》繼《艾蜜莉在巴黎》有賄選之嫌的報道後，再有調查報道指HFPA自1987年後再沒有黑人成員，而87名HFPA成員有投票權決定金球獎各個獎項誰屬；另外，被質疑欠缺多元，令到今年多齣黑人主演的電影，失落最佳電影提名，當中包括《誓血五人組》、《邁阿密的一夜》及《藍調天后》。

HFPA承諾引入黑人成員

Time's Up慈善基金於2018年初成立，當時旨在幫助圈中曾受性侵者興訟及其他生活所需。Time's Up亦留意到《洛杉磯時報》報道，並於上周五（27日）發起#TIMESUPGlobes標籤，並在廣告中列出「荷李活外國記者協會：87個成員中沒有一個是黑人」。《馬丁路德金- 夢想之路》導演艾華杜雲尼（Ava DuVernay）、《創戰紀》女星奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）、《帶著老母去旅行》搞笑藝人愛美舒瑪（Amy Schumer）、《黑殺令》女星嘉莉華盛頓（Kerry Washington）、 《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜（Dakota Johnson）紛紛轉發，部分更留言表示，只做門面工夫並不足夠，促HFPA要革新。

HFPA回覆美媒查詢時稱歡迎跟Time's Up及其他黑人團體見面；又強調成員中以女性為主，並且佔了35%以上來自非歐陸國家。另外，在社交媒體發出的聲明中HFPA承諾，會引進黑人成員及其他代表性不足背景的成員。

據報道今年金球獎除了候選最佳電影缺乏黑人為主角的作品外，劇集方面的提名也受到質疑，大受評論歡迎的《催命嬌娃》（I May Destroy You）及女主角米姬拉高爾（Michaela Coel）俱落選，反而毁譽參半的《艾蜜莉在巴黎》獲兩提名，而且僅《黑色星期一》（Black Monday）當哲度（Don Cheadle）及《小斧頭》（Small Axe）約翰保也加（John Boyega）兩名黑人演員角逐演技獎項，黑人女演員全部飲恨，包括贏得不少掌聲的《美國夫人》烏素阿杜巴（Uzo Aduba）。《戀偽鎮驚逃》雖然入圍角逐最佳劇集，但黑人主角全部未能入圍，大熱劇集《閨蜜》（Insecure）及《柏捷頓家族：名門韻事》亦如是。難怪HFPA被揭沒有黑人成員後，響起一片改革聲音。