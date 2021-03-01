《狗店長》以情打動觀眾 監製梁志豪陳達能為寵物發聲

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

《貓店長》與《狗店長》只是半小時節目，每集介紹兩店舖的寵物店長，拍攝牠們活潑可愛一面，看似簡單，但幕後付出的心血絕不簡單。尋找合適的拍攝目標，每次也做足資料蒐集，到訪跟店主詳談兩三小時，經篩選後拍攝的可能只佔一半。監製陳達能與梁志豪強調非要找門面漂亮的拍攝環境，是要找真正待貓狗好的店主，才合乎節目理念。

觀眾睇到眼濕濕

梁志豪稱據統計資料，香港有20多萬戶養貓狗的家庭，公司一向也注重寵物節目，他說：「陳達能是合作伙伴，他度出《貓店長》的好橋，題材有趣又適合觀眾群，節目播映反應很好，繼而衍生了《狗店長》。我們製作過很多類型的寵物節目，有資訊或醫療方面的，但《店長》系列特點是以情打動觀眾，內裏的感人故事，觀眾睇到眼濕濕。社會上有不同思想或意見，有不開心事情，看《店長》系列讓觀眾有共同話題，大家沉迷其中又沒有拗撬。」

打破舊有偏見

陳達能表示其實貓狗店長早已存在，有些人會視寵物為「工具」，他說：「例如貓是捉老鼠，狗是看門口。我跟朋友討論，說到舊時代的人，對待店中貓狗跟現代人心目中的貓狗店長很大不同。我聽到店主說最多的一句話，就是將貓狗視為『屋企人』，節目的製作理念是讓觀眾不要存有偏見。」

貓奴內斂 狗主外向

訪問當日，《狗店長》在一間寵物用品店拍攝，這裏沒有寵物買賣，絕對pet-friendly，老闆與員工也會帶狗一起返工。陳達能親自跟店主傾偈，先了解貓狗店長的生活作息習慣，這時候他便看得出店主是否認真對待寵物，並說：「真心惜貓狗的店主，看他們提起寵物的表情，雙眼是會發光的。」

節目訪問過多間店舖，不少令人印象難忘，有舊物店老闆黎杰，外形Cool爆，但肯受訪談貓咪，令人詫異。又有紙紮店老闆，起初提出訪問時愛理不理，令陳達能有點怯，但提起寶貝貓，對方願意放下工作講個不停。因節目接觸不少養貓狗的店主，他說：「養貓的人性格比較內斂，就是喜歡看着貓咪，但養狗的人性格較外向，鍾意帶狗周圍去玩。」

拍《狗店長》難度升級

《狗店長》邀約訪問比《貓店長》難度高，當中有受訪的咖啡店主帶狗上班，只因想時刻跟愛犬相伴，並非要牠在店內招呼客人，為免惹誤會，故要考慮良久才答應。

狗店長比貓店長少，跟環境有關，很多業主不准養狗，舊有觀念養寵物令環境不衛生，其實只要主人保持環境衛生，很多地方也可以pet-friendly。《狗店長》拍攝方式也不一樣，可能店的面積較細，拍攝狗要多走出外，牠們在戶外特別開心。

寵物節目陸續有來

香港開電視監製梁志豪曾製作很多不同類型的寵物節目，最早期有線的《寵物ER》也是他的傑作。構思《寵物ER》是因他有次帶愛貓到獸醫診所，見到一個人全身血，擔心大哭，他上前安慰，得知對方為狗仔剪指甲剪到流血。他靈機一觸，發覺在獸醫診所有很多感人故事，便製作《寵物ER》，當時聯絡了很多獸醫，每日派攝影隊等個案，養寵物的人有共通話題，很多人願意分享故事。

至於《店長》系列會否繼續拍攝，他說：「會考慮，需要時間搵料，其他寵物節目還會繼續拍，今年下半年會製作有關醫學的寵物節目，原本還有日本貓店長加旅遊的節目，但因疫情暫時擱置。」

場地提供：Whiskers n Paws