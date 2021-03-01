爆疫商場舉行頒獎禮 袁富華蔡思韵全程戴罩

Ben與蔡思韵知道該商場爆疫，Ben說：「所以全程戴口罩，我覺得注意衛生措施是個人責任，才能保護其他人。」蔡思韵亦稱外出會小心：「我長期袋住消毒搓手液。」

關錦鵬勉勵後輩多拍港片

Ben稱以往跟不少新導演合作，很多劇本都有質素，而且他們樂意學習和接受意見，但Ben自言也要生活，所以不能零片酬。蔡思韵表示作為新演員，跟新導演合作更容易溝通及擦出火花。

導演陳詠燊在台上表示最近經常聽到別人討論「香港影壇是否已死」，他鼓勵業界用行動表達想法：「當我看完這個比賽的參賽影片，我覺得影壇是向好的。」關錦鵬感恩能經歷不同年代的香港電影圈發展，他還勉勵後輩：「由心出發，拍多些跟香港有關的電影。」

記者：鍾一虹