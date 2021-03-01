覺有需要接種疫苗 王馨平最想返台探父王羽

近期健身中心重開，現職瑜伽導師的王馨平終可面授課程，為確保健康，每隔兩周她會檢測病毒一次，亦覺得有需要接種新冠疫苗，「我覺得長者最需要接種，我老爺今年都80多歲，所以考慮讓他先注射，但會等更多疫苗運到港先」。王馨平稱最想返台灣探爸爸和妹妹，疫情下很久沒見家人。她表示父親王羽出院後現時身體情况OK，由妹妹照顧，經常通電匯報情况，所以王馨平心急返台灣見父。

鄭俊弘愛巢曝光 獨不能公開睡房

近日無綫一名非戲劇製作分部編導，因親友確診新冠病毒，被列為緊密接觸者，需接受強制檢疫，曾與該編導有接觸的130名員工亦需檢測。鄭俊弘和譚嘉儀得悉後均表示不太擔心，亦沒跟該編導接觸，故無需檢測。鄭俊弘稱日常注重防疫措施，錄影唱歌所用的咪和有關器材，必事先消毒，錄影廠四周亦有噴霧消毒保持乾淨，所以感放心。譚嘉儀放工回家必定第一時間更衣冲涼，衣物盡量每日清洗。

鄭俊弘早前拍節目《天天開運王》，讓他與太太何雁詩的愛巢曝光；他表示初時介意家居私隱被公開，爆太太用錢游說他：「老婆話拍節目計一人一騷，有騷錢收所以才答應。拍攝前有執屋，其他地方都可以拍，唯獨睡房絕不能公開，要保留私隱。師傅有說牀位對正廁所位風水上不太好，要擺放植物化解。」身為基督徒的譚嘉儀不信風水，故沒有請師傅指點；當年參加《超級巨聲3》拍節目訪問，已讓她家人和居所曝光。

記者：林蘊兒