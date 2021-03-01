2014年已立平安紙 吳孟達遺產留太太5子女

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達哥的前妻麥莉莉為他生了一對孖女，現年42歲；紅顏知己盧少慈為他誕一女，現年約30歲，跟現任太太侯珊燕則育有一女楚妮24歲，以及一子韋倫18歲。據報道達哥照顧三個家庭，送前妻與盧少慈物業外，一直給予生活費，他透露每月家用支出逾10萬元。

田雞：達哥1952年出生

大馬《光明日報》昨日報道，達哥逾千萬的遺產分配，遺孀侯珊燕分一半，餘下分給5名子女。翻查資料，達哥接受傳媒訪問時曾提及立遺囑，當年他心臟衰竭在深切治療部留醫，逃出死門關後，銀行提議他預立財產管理人以防萬一，當時他說太太侯珊燕年輕，孩子年紀還小，要照顧較多。跟前妻及舊愛的女兒已成家立室或長大成人，他是以此為分配條件。

達哥好友田啟文（田雞）前日代表家屬向傳媒宣布達哥離世噩耗，昨日他回覆《明報》有關達哥的後事安排，對於是否舉行追思會，田雞表示有待跟家屬商量，昨日星期天讓大家多休息，他也會聯絡達哥的好友。田雞自言太忙，所以沒跟星爺（周星馳）通電話，但前日已留言告知達哥死訊。另外跟達哥分屬好友的星爺家姐周文姬，前日也趕到醫院見達哥最後一面。

另一方面，網上資料有關達哥出生年份出現不同版本，包括1951、1952及1953年。前日田雞在醫院受訪時稱達哥終年70歲；不過，有傳媒報道達哥死訊時卻稱他享壽69歲。上月播出的內地節目《王牌對王牌》，當時達哥提到自己22歲入行，從影48年已70歲。為此昨日再向田雞求證，他說：「達哥1952年1月2日出生。」

《人民日報》：愛國者達叔

達哥從演近半世紀，拍過的電影及劇集多不勝數，帶給多個年代觀衆集體回憶，各社交平台洗版悼念，昨日《人民日報》微博專頁也有帖文：「知名喜劇演員吳孟達2月27日在香港病逝，讓香港和內地的很多網友陷入悲痛之中。他生前留下的最後一條微博寫着『我是中國人』，令無數網友集體致敬。然而，就是這種最純粹的愛國情感，居然也能戳中香港一些宵小之徒的痛處。這些人愈是攻擊愛國者，愈反襯出達叔心懷大義；愈是老羞成怒，愈說明達叔人格高大。在香港這個舞台，愛國者達叔，和那些熱愛國家的人，永遠都是主角。」

杜德偉公開達哥所贈書本

曾與達哥合作的張敏、舒淇、王祖賢、徐若瑄與杜德偉分別在網上悼念故友；杜德偉上載《角色的誕生》照片，稱是當年兩人合演《邊城小子》時達哥所贈送的書。杜德偉寫道：「他說這本書改變了他對演戲的整個概念，由最初『霸』變成後來的『王』。」杜德偉稱兩人相處兩個多月，達哥教他怎樣才是稱職的演員外，更讓他看到一個真正有俠義風範的前輩大哥。

跟達哥合作過多部電影的張敏在微博留言：「感恩達哥在如幻的世間精彩的演繹，感恩達哥在演藝路上的教誨、鼓勵和陪伴，感恩有你……」徐若瑄分享跟達哥戴着米奇老鼠耳朵開心笑的照片，留言「多麼不捨…喜歡您的表演、想念您在片場體貼工作人員的模樣、有您在的地方總是溫暖有安全感，謝謝您在拍戲時對我的照顧…達叔您一路好走」。