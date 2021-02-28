患肺癌中風 康復八九成 陳惠敏食得瞓得︰年底復工

盧惠光望大仔事業有成才結婚

盧惠光育有兩子，他表示大仔讀物理治療，下月回英國繼續學業，因要在當地實習4星期才可以畢業。問到大仔有否拍拖？他說從不過問，但相信一定有拍拖。可能快做老爺？他希望大仔事業有成才結婚；他又表示見到兒子長大好開心，現時比他還要高。細仔讀中二成績不錯，之後也會赴英升學。

敖嘉年自認蠢，不敢投資做生意，也不敢買股票；他初入行時曾信了「貼士」，用4000多元買股票，數天便蝕光，感到非常肉赤，自知無橫財命，要靠勞力掙錢。

記者︰柯美

攝影︰孫華中