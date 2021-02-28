劉德華哀悼「在那邊無病無憂了」 吳君如傷心「佢係我良師」

吳君如跟達哥合作無間，她說：「好傷心，太突然。以前同佢拍戲最多嘅時候，佢真係我嘅良師、可以傾到偈嘅朋友、演戲嘅好對手，非常感謝達哥和懷念他！」

薛家燕遺憾疫情未能見達哥

薛家燕感嘆世事無常和感難過。去年她透過中間人聯絡達哥，為《流行經典50年》擔任嘉賓唱歌，當時他一口答應，可是因疫情無奈滯留大馬未能返港，最終未能成事。家燕姐回憶與達哥首次合作始於1978年，當時她與達哥、黎小田及繆騫人拍攝喜劇電影《狗咬狗骨》，之後相隔多年再合作拍《食神》，大家重聚見面很開心，還傾過想合作搞生意，後來對方主攻內地才較少見面。她說：「拍電影時他提供不少意見，達哥最拿手度笑位，有些笑料只有他才做得出、最好笑。終於明白他與周星馳為什麼會咁夾，好可惜演藝界又失去一名好有貢獻的藝人。」

苑瓊丹：達哥教我待人處世

苑瓊丹不捨達哥，稱他的離開不單是娛樂圈損失，對後輩是痛失良師，對朋友則是失去益友，這圈子任何人提起達哥也是豎起拇指。她說：「達哥很願意幫後輩，更教曉大家做人。有次跟他開工，有件事令我發火，達哥㩒住我，一次又一次叫我唔好忟。以後遇到什麼事情，我想發脾氣時，便會想起達哥教我待人處世。」苑瓊丹向達哥的家人送上慰問。

林志穎：你永遠在我們心中

林志穎1992年來港拍《逃學外傳》跟達哥合作，他在社交平台悼念達哥說好難過，「當時我還是個新人，還常常NG又卡詞，你總是笑笑的跟我說：『沒關係，沒關係。』然後一遍又一遍的陪我拍攝，你是這麼的照顧我，後來又合作了幾部，每次在現場，你總是帶給我們這麼多的歡樂，願你在那裏過得更快樂。你放心，你永遠都在我們的心中」。

娛樂組