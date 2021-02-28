影視圈最強綠葉不介意當配角 曾沉迷賭博欠債 感激發哥拒借錢

周潤發對達哥離世說：「達哥一路好走！」發哥跟達哥是訓練班同學；達哥不時提起兩人一段往事，對發哥心存感激。達哥於1979年憑演出《楚留香》的「胡鐵花」受注目，知名度高，隨之而來是豪飲與沉迷賭博，曾欠下一身賭債，1980年代30萬賭債數目不少。他當時向舊同學周潤發借錢，被發哥拒絕，他因此嬲對方。他在前輩關海山的提點，從此修心養性，努力工作，並還清債務。在電視有好成績，後來拍電影《天若有情》演「太保」一角，1991年更奪香港電影金像獎最佳男配角。他一直嬲發哥，直至有人告知是發哥推薦他演《天若有情》，兩人冰釋前嫌；達哥受訪時提起發哥當年不借錢是不想害他，否則自己不會振作。

達哥形象百變，年輕時骨瘦如柴曾演吸毒者。《新紮師兄》中跟梁朝偉合作演惡教官也令人難忘。他跟周星馳合作的電視劇《蓋世豪俠》、《他來自江湖》也是經典，之後兩人成為好友拍住上，合作過多部叫好又叫座的電影，如《整蠱專家》、《賭聖》、《賭俠》、《逃學威龍》、《少林足球》等。

邊吸氧氣邊拍《流浪地球》

近年達哥主力在內地工作，雖因健康問題減產，拍《流浪地球》要邊拍邊吸氧氣搵命搏，但他對演戲的熱情不減。他客串今年賀歲片《少林寺之得寶傳奇》，早前網上流傳他拍攝宣傳海報時出現心痛、按着胸口的短片；達哥表情痛苦但還說沒事，又為自己影響了工作而道歉，令人看得心酸。