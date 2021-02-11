Lady Gaga愛犬遭持槍匪綁架 曾為拜登就職唱國歌 FBI調查是否涉政治動機

Gaga愛犬遭綁架的過程，被案發現場的閉路電視全程拍下。據美國娛樂網站TMZ取得的片段可見，Ryan當時帶着Gustav、Koji和Miss Asia散步，一輛白色汽車突然駛至，兩名戴着棒球帽的黑人男子迅速下車，企圖搶走3隻法國鬥牛犬，Ryan拚命抵抗，其中一名疑犯開槍，令他胸部中彈，隨即倒臥地上，疑犯搶走Gustav和Koji登車離去，Miss Asia則逃回Ryan身邊，成功避過一劫。

懸紅390萬尋「子女」

事後警方接報到場，先把Ryan送院搶救，同時尋回Miss Asia，並已交回Gaga保鑣看管。目前身在羅馬拍攝電影《Gucci》的Gaga，得悉愛犬遭綁架後，感到震驚又難過，更擔心Ryan的傷勢，直至知道好友情况穩定，才稍為鬆一口氣。Gaga懸紅50萬美元（約390萬港元）希望尋回愛犬，並承諾不會追問消息來源。

Gaga父親Joe Germanotta事發接受傳媒訪問，表示案發後已跟女兒取得聯絡，並給予安慰。對於Gaga愛犬遭綁架，他說全家人都感震驚，就像親生子女被人綁架一樣，又強烈譴責兇徒行為「為了搶狗而槍傷無辜的人，是非常嚴重的錯誤」，並懇請各界協助，盡快尋回愛犬。

法國鬥牛犬在美國售價約1500至3000美元（約1.17萬至2.34萬港元）不等，如果血統純正優良的話，身價更可達1萬美元（約7.8萬港元）。警方現正調查疑犯動機，究竟是隨機犯案？抑或另有所圖？

與兩屆總統關係密切

眾所周知，一向熱中參與政治及平權運動的Gaga，跟前美國總統奧巴馬夫婦關係要好；去年拜登以民主黨候選人身分參加總統大選，Gaga親赴賓夕法尼亞州為他站台拉票，最終拜登擊敗特朗普成為美國第46任總統，上月她獲邀出席就職典禮，並上台獻唱國歌，反映彼此關係密切。據英國《每日郵報》報道，FBI已經介入調查，研究此案是否涉及政治動機。

除了Gaga的家人和粉絲外，不少圈中人對於案件亦深表關注，《完美巨聲幫》澳洲女星莉寶韋遜（Rebel Wilson）為英國BBC電視台主持寵物犬扮靚比賽節目《Pooch Perfect》舉行記者會，她表示：「這是非常惡劣的事件，令人震驚又傷心，希望傷者平安無事。」