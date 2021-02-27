湯怡挺孕肚出嫁 麥秋成承諾愛一生一世「生夠6個」

湯怡與麥秋成雙喜臨門，昨晨10時許，麥秋成接了新娘湯怡，兩人穿上中式禮服步出會場，準備登車「行大運」，伴娘張惠雅為新娘子擔紅遮。因疫情關係，一對新人戴上透明口罩，麥秋成隔着口罩兩度親吻新娘湯怡面額。穿上裙褂的湯怡拿着花遮肚，右手戴上老闆楊受成送贈的重量級金鈪，相當搶鏡。他們行足30分鐘大運再折返，麥秋成對大肚湯怡呵護備至，小心翼翼攙扶落車。

新郎新娘甜蜜咀嘴 BB性別保密

下午4時許，麥秋成與湯怡完成儀式後，換上西式禮服及婚紗見傳媒，湯怡戴上婚戒和2卡訂婚戒指，跟麥秋成應傳媒要求甜蜜咀了兩次。問到腹中BB性別？湯怡說：「畀大家估吓，遲啲會公布，我哋仔女都無所謂。」是否孖胎？麥秋成稱：「唔講住。」湯怡表示日後自己湊B，當然老公會幫手湊。她說坐完月隨時準備復出工作。會否即刻想追多個？麥秋成說：「這個要睇天意。」伴娘張惠雅透露湯怡父母聽聞扭幾多吓龍鳳鈪就寓意生幾多個；湯媽媽扭了3吓，湯爸爸更是狂扭不停，說好想快啲再抱孫。麥秋成笑說：「轉咗幾多個？6個？會試一試。」

麥秋成感動流淚 湯怡感覺夢幻

麥秋成談到在婚禮上感動到流淚，「同父母講深情說話，一望就忍不住。他們將家傳之寶送畀我，婆婆留低金戒指，媽咪在我18歲時已買定金鏈畀我將來娶老婆，親情感覺湧上心頭，點忍得住？之後見到老婆又忍不住喊。」湯怡笑稱大家都說麥秋成說話時硬晒軚，未見他這麼緊張。問到互相愛的宣言，麥秋成說：「我愛你！愛你一生一世！」湯怡亦冧爆說：「對我嚟講，最開心是他出現在我人生中，識了他後，每日都好似發緊夢，好夢幻的一件事，他是一個好有耐性的人，又好包容我。」

由於限聚令，昨日開5個廳、招待約80名親友，不少朋友都未能邀請，他們希望年底可以補辦婚宴。湯怡的預產期是暑假，有提議他們百日宴與婚宴一齊搞。

郭富城：會分享當爸爸心得

郭富城、小美、楊受成、Sunny Wong、樂易玲等到賀。郭富城表示看着麥秋成長大，對方做過他的演唱會，後來慢慢發展成排舞師；湯怡曾在電影《寒戰》飾演他的秘書，又合演過《斷網》，看到兩人結婚，是一件很開心的事，一定要親自來祝福。他透露送利市作賀禮，他們喜歡什麼就買什麼。可會向麥秋成分享育兒心得？他說昨天對方大日子一定很忙，稍後見面會分享當爸爸的心得。

張惠雅爆開門利市一大袋

張惠雅表示前晚陪湯怡「上頭」和食湯圓，姊妹們準備送BB用品禮物，她想做契媽。她透露接新娘時沒有為難新郎，因新郎到門口就遞上一大袋開門利市，令一班姊妹呆了，識做就住來玩。她爆一對新人經常互相對望放閃，又忍不住喊，她也被感動落淚。

記者：林祖傑

攝影：孫華中