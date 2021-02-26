【開箱】《黑道律師文森佐》 亦正亦邪宋仲基對抗地產霸權

新劇收視稍勝前作

《黑道律師文森佐》已於本月20日首播，香港觀眾可透過影視串流平台Netflix同步收看。韓國方面，同期有多齣新劇開播，包括SBS電視台高收視續集《The Penthouse 2》、JTBC的《怪物》，以及OCN的《Times》等。《黑道律師文森佐》首兩集收視率分別錄得7.7%及9.3%，比起前年播出《阿斯達年代記》的6.7%為佳。

《黑道律師文森佐》講述文森佐卡薩諾（宋仲基飾）是意大利黑手黨卡薩諾家族的御用律師，深得他尊敬的卡薩諾家族話事人，被對手殺害並奪去葡萄園，他以律師身分前往跟敵人談判但失敗，於是放火把葡萄園燒掉。文森佐認定家族接班人未夠資格當家作主，於是返回韓國，打算偷走中國富豪埋藏在首爾破舊商場地底下的15噸黃金後，從此退出江湖，隱居世外桃源。

由於地下金庫大門不能隨意打開，否則觸動大廈內牆的炸彈，所以文森佐只能以重建為藉口，清拆建築物後，趁機搬走黃金。其間遇上巴別集團惡意收購大廈，租戶反對遷出。文森佐為了對抗大財團，只好與租戶站在同一陣線。文森佐雖然是律師，但在韓國並沒執業資格，唯有借助平民律師洪有燦（劉在明飾）及其精英律師女兒洪車英（全汝彬飾）力量，對付巴別集團話事人張韓瑞（郭東延飾）。

編劇擅寫踩界角色

宋仲基為小商戶出頭，對抗大集團，表面上是人民英雄，但行事手法並非正派，例如他把收樓的「蠱惑仔」推出窗外，以暴易暴對付壞人。這種角色設定，令人聯想起編劇朴才範的前作如南宮民主演《金科長》，或者金南佶的《熱血司祭》。前者是黑幫公司會計員，為了移民而虧空公款；後者是患有躁狂症的神父，都是踩界角色。編劇筆下的英雄人物並不正義，也非完美，甚至會傷害別人，但惡人變身英雄的過程，總是吸引。

《黑道律師文森佐》以喜劇作包裝，愛穿貴價西裝的宋仲基，外表俊俏頭腦機智，在意大利橫行無忌，但他返回韓國後，先遭迷魂黨洗劫一空、洗澡時浴室突然缺水、用膳時更被撞至滿身辣炒年糕，氣得他以意大利文向天怒罵。

配角搞笑似《功夫》

劇中一班古怪租客也相當搞笑，例如開意大利餐廳卻不懂煮意大利菜的廚師、經常扮喪屍的舞蹈員，還有貌似「貞子」的鋼琴教師等， 宋仲基被迫跟他們住在同一屋簷下，兩者互動帶來笑話連篇，感覺就似《功夫》戲中周星馳跟豬籠城寨居民的關係。

女主角全汝彬3年前憑韓片《女高校生死了以後》奪得多個新人獎，首次擔綱主演《黑道律師文森佐》，飾演追求名利的精英律師，就算跟父親對簿公堂也不會手下留情。劇中她有不少搞笑戲分，但因肢體動作與表情過分浮誇，淪為網民笑柄。

幸好新劇尚有兩大實力派演員助陣，分別是《梨泰院Class》劉在明及《大長今》金麗珍，前者扮演平民律師，後者則是巴別集團代表律師，有望跟宋仲基擦出火花。