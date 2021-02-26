卡斯格拉馬再演《費氏話你知》

【明報專訊】影視串流平台市場競爭激烈，除了Netflix、Disney+及Apple TV+等之外，下月4日又有新經營者加入，說的正是荷李活「百年老店」派拉蒙電影公司旗下的Paramount+。在前日舉行的發布會上，母公司ViacomCBS主席Shari Redstone公布內容，除了收錄3萬小時劇集及2500部電影外，首年預計推出36個原創影視作品，包括將旗下電影如《愛情故事》、《勁舞》、《油脂》及《奇謀妙計劫金磚》等重新拍成劇集；經典美劇《飲勝》的衍生作品《費氏話你知》也將重拍，男主角卡斯格拉馬（Kelsey Grammer）隨即透過社交媒體撰文，表示能夠再次飾演精神科醫生Frasier Crane一角感到榮幸。