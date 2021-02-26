蜘蛛俠新片定名《無回之戰》

昨日再發放短片，湯賀蘭直闖《蜘蛛俠3》導演鍾華斯（Jon Watts）辦公室，結果又收到一堆假名，辛蒂雅埋怨他過去經常劇透，因此導演不再信任他，他們邊說邊走，原來真正戲名《Spider-Man: No Way Home》早已寫在辦公室的白板上。事後台灣媒體向當地電影發行商查詢，獲告知新片暫譯《蜘蛛俠：無回之戰》，未知香港會否跟隨。

提起Marvel，電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）前日證實Disney+新劇《WandaVision》暫時無意開拍第二季，原因是主角「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）忙於拍攝新片《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）；至於另一新劇《洛基》（Loki）則定於6月11日上架，《星球大戰》外傳劇《Star Wars: The Bad Batch》亦會在5月4日（即粉絲口中的星戰日）開播。