Netflix投資39億創新韓流 孔劉扮太空人 全智賢打喪屍

文：蘇珮欣

Netflix昨日舉行「See What's Next Korea 2021」網上發布會，介紹今年推出的新作。據韓國及亞太地區負責人表示，Netflix全球用戶超過2億，韓國佔了380萬，因此今年投資額將會增至接近5億美元（約39億港元），可見Netflix對韓流信心十足。她又透露，去年底推出的原創韓劇《Sweet Home》，上架28日已錄得全球2200萬戶觀看，成績理想。

13原創作品列陣

今年推出13部原創作品，劇集方面有《鬼怪》孔劉與《屍戰朝鮮》裴斗娜合演科幻劇《寂靜的大海》、《經常請吃飯的漂亮姊姊》丁海寅的《D.P》、《夫妻的世界》韓韶禧主演《My Name》（前稱Undercover）、《輔佐官》李政宰的《魷魚遊戲》、《燒失樂園》劉亞仁的《地獄》、《君主》金所炫與《Sweet Home》宋江合演愛情劇《喜歡的話請響鈴2》、《狩獵的時間》李帝勳主演《Move to Heaven：我是遺物整理師》、喪屍劇《殭屍校園》、男團Got7前成員榮宰的青春劇《希望地球滅亡》，以及《來自星星的你》全智賢主演的重頭戲《屍戰朝鮮：阿信傳》。

電影方面，《和遊記》車勝元主演《樂園之夜》落實4月9日上架；綜藝節目有名廚白鍾元的《Paik's Spirit》及李壽根主持《李壽根的眼色教練》。另外，Netflix亦將開拍《星級殺人犯》鄭炳吉執導的動作片《卡特》，以及《放閃男女》朴賢真執導的《Moral Sense》。

鄭雨盛監製《寂靜的大海》

韓星鄭雨盛、李政宰、劉亞仁及裴斗娜昨日出席活動，親自推薦新作。擔任《寂靜的大海》監製的鄭雨盛表示，首次製作太空題材作品，嘗試無重力拍攝，感到十分有趣。該劇女主角裴斗娜稱新劇拍了5個月，每日也感到很新奇。

劉亞仁表示，期待透過《地獄》與全世界觀眾交流。《屍戰朝鮮：阿信傳》女主角全智賢雖未有現身，會上首度公開造型照，編劇金恩熙透露全智賢扮演女真族戰士，金成勳導演大讚她表現出色，無負韓國最受歡女星之名。據報《阿信傳》現已煞科，正進行後期製作。