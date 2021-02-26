張繼聰迷失樂壇 栢天男遇校園欺凌 挫敗中逃離「人生監獄」重獲自由

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

張繼聰（阿聰）就讀本地傳統學校，著重學術多於藝術創作，感到有不少規限，直至入讀演藝學院，始領略學習的快樂，入行後回母校School Tour，感到有少許重回監獄的感覺。他回想20幾歲從演藝畢業後，入行當歌手首5年，做新人沒有背景由零開始，不懂娛樂圈遊戲規則，做不到想做的事，感到很挫敗。

成功逃獄 感覺良好

阿聰說：「除非一炮而紅，如果爆紅，突然間受注目又是另一種壓力。例如點為之紅呢？有幾多首冠軍歌？要得到最佳男歌手？得獎又能否三連霸？去到外地又一樣紅嗎？這些想法像是永遠困在監獄中，由一個監獄轉去另一個而已。當我到30歲，有了想法，就沒再想太多，釋放自己。原來監獄不是別人給，是自己給自己。30歲前我困在守衛森嚴的監獄內，之後便放出來，這10年是成功逃獄。」阿聰慶幸能提早獲釋，心靈得已自主自由，否則仍活於那些遊戲比賽中，像無期徒刑。

栢天男自爆在澳洲生活和求學的日子，是他人生最困境時刻，因國籍、喜好和文化背景不同，他被當時同學和朋友視為怪物，受盡歧視，更甚是遭受暴力欺凌。他說：「那時只懂收埋自己，沒有跟人傾訴。試過為融入他們投其所好，一齊去滑浪，不過都是格格不入。有一次在學校被人扔石，頭破血流，可是為免令關係惡化，沒有告知老師，只好避開他們。」栢天男形容求學時似在監獄，回港反而自由得多，有逃獄感覺。

栢天男難忘被虐受傷

阿聰和栢天男在新片齊演囚犯，拍攝前各自做足功課。阿聰看外國逃獄成功個案紀錄片參考；栢天男則從小已將發哥（周潤發）的經典作《監獄風雲》記入腦，加上多得戲中另外兩名對手譚耀文和張建聲教路，令他們盡情發揮獄中兄弟情。

栢天男難忘拍攝一場被虐戲，他心口要隔着木板被大槌狂毆，手指慘被真利器插傷，血流不止，仍頂硬上繼續開工，痛苦反應完全是真情流露，為求逼真效果，令導演收貨不惜豁出去。

他又為上半身赤裸騷肌冲涼戲，刻意操弗，並說：「拍攝時大家一起打邊爐，我只有在隔籬『聞』，因為減肥需戒吃澱粉質食物，只敢吃蛋白質，阿聰還教我要按摩肌肉，才會變大隻。如果劇本需要，下次可以考慮為藝術犧牲裸露下身。」

阿聰教導兒子尊重各行業

阿聰稱當時因要為另一新片角色增肥，體重高達190多磅，非常笨拙。雖然他不用參與太多打鬥場面，卻要在寒冬10度氣溫下，到赤柱海邊通宵淋雨捱凍6小時，翌日僅穿單薄衫褲，到海邊被寒風狂吹到頭痛險冷病，還在狹窄冰凍的水管內濕身爬行，證明專業演員為演出效果好，不計付出。

拍戲偶然受傷在所難免，太太謝安琪和兒子都會關心慰問。阿聰的13歲兒子張瞻沒有主動追問有關拍戲的事，父子倆卻會一齊看電影討論劇情。他說：「我會講做演員不容易，要付出好多，讓兒子明白每個行業，都有值得尊敬的地方。除了太多粗言、包含危情、賣弄血腥的片之外，只要不過分教壞人，我都會從旁指引讓他看，包括這一套，因為講很正面的兄弟情。」

場地提供：JAS Party&Studio

化妝：Pinky Ku（張繼聰）、Rainbow@Annie G. Chan Makeup（栢天男）

髮型：Jobby Lee@Leighton AVEDA （張繼聰）、DY@Salon de Lotus（栢天男）

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