形象插水連累ERROR隊友 保錡宣布停工自我懲罰

保錡鬧出感情風波後一直未有公開露面，但不時在社交網跟沙律放閃。他前晚撰文為自己引起的負面新聞向隊友及大家道歉，說知道最近凡有他出現的事，都令好多人不開心，不論是ERROR有歌曲MV播出、節目，隊友的訪問，都被記者追問關於他的事，覺得影響好多人，特別是一直鍾意ERROR的人。

認衰言行不尊重人

保錡透露反思了很多晚，雖然講了很多次會重新出發，但覺得仍欠大家一個交代。他意識到之前處理感情事做得不好，還有做直播的言行舉止不對，說話無尊重過人，全部都是他的過失，要面對自己的錯，出來同大家再次道歉。

保錡表示：「之前看到大家抨擊我的留言，第一個反應是好嬲，但這兩日看到有我的MV、節目、訪問等的留言，覺得好內疚，因為我的錯，影響到其他人，製作團隊的努力，其他同一個節目的藝人，ERROR隊友的努力，全部因我受影響，破壞ERROR形象。我的錯應該由自己一個去承擔，所以我跟公司講，完成手頭上已開始的工作後，所有工作將會暫停，我不會參與任何節目及ERROR歌曲宣傳，認為這是對自己應有的懲罰，希望不要累到其他兄弟，不會抹煞所有人的心血。」

花姐期待四子重聚

他回想跟3個兄弟這兩年的經歷好珍貴，ERROR將會出新歌，他希望大家繼續支持ERROR。最後他說：「我知道保錡喺大家眼中係一個毫無分寸嘅人，但希望下次大家再見到我嘅時候，會見到一個懂得尊重，願意承擔責任嘅人。我希望用行動證明，再次同大家講多次對唔住。」

保錡經理人花姐回覆《明報》表示︰「尊重保錡決定，給他時間沉澱，知道佢今次很內疚，覺得佢上了人生一課。我有信心保錡再見大家的時候，變得更好更成熟，期待再見到ERROR四子的畫面。」

娛樂組