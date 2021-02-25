派定心丸稱星夢屬重要資產 歡迎所有歌手亮相無綫 曾志偉：張學友說一定來

志偉在台上多謝業界及歌手的支持，稱作為香港的電視台要全力支持「音樂永續」計劃，無得退縮。過去一年業界受疫情影響非常艱難，希望發放正能量。他表示昨日是開始，歡迎所有歌手亮相無綫所有平台唱歌，同心協力讓香港樂壇百花齊放，再次重新出發。

何麗全負責管理音樂部門

三大唱片公司高層：環球黃劍濤、華納Gordon Lee、Sony Music陳國威上台支持今次合作，志偉說：「無你們支持，TVB是等於零，希望香港歌手和歌曲同以前一樣，去到世界各地。」他認為無綫作為電視平台，有責任肩負傳承工作，借出平台給大家發揮，直言「隨便用」。志偉強調星夢歌手會繼續上節目，跟其他音樂單位合作好音樂。被志偉以「樂壇新人」介紹的何麗全，負責管理無綫音樂部。何麗全開心獲同業支持，第一個任務將所有音樂回歸樂壇，恢復生機。

無綫與三大唱片公司相隔11年再聚，志偉很開心，說與各大唱片公司是老友，一拍即合，覺得是互相需要，綜藝節目需要歌手，歌手亦希望亮相多人看的節目，再開放是雙贏。他透露獲不少老友致電支持，包括張學友：「他說一定來！」目前與其他歌手合作細節未傾，但他說無任何事情是難傾，有共同目的希望樂壇好。

志偉預告會增加很多音樂節目，《勁歌金曲》除轉形式外，亦會調回較佳時段播放。歌唱真人騷《聲夢傳奇》傳煞停，他說會照做，並希望更多唱片公司參與，增強導師和評判陣容，讓節目更為認受：「如果閂門選冇意思，希望將賽制盡善盡美。」會否邀請老友譚詠麟做評判？他笑言：「其實他不是很出名。（這日不叫他來撐場？）他睡過頭。」至於鄧智偉是否回歸？志偉稱不止他一個，無綫會跟不同製作人合作。

《聲夢傳奇》繼續 譚詠麟睡過頭缺席

何麗全接任掌管星夢娛樂，但未有透露職銜。他稱之前有關星夢的傳言並非事實，沒有忽略星夢歌手；見了星夢大部分歌手，知道他們想法，有競爭才有進步，期待跟不同音樂單位合作，歌星是公司重要資產。如何向星夢歌手派定心丸？志偉笑說：「一人一盒，食完就無。」

新抱王敏奕不擔心被說靠關係

志偉新抱王敏奕去年簽約星夢；她表示何哲圖離職未有打亂她音樂方面的工作安排，稍後趁拍劇空檔錄歌。老爺掌管音樂業務對她是否有優勢？她自覺向來畀心機做好工作，努力學唱歌、跳舞和樂器，不擔心被人說靠關係，她亦向來獨立，不過老爺入公司是開心事，對方有很多好想法。

有網民看好王敏奕今年奪《最受歡迎女歌星》，她笑言：「我會努力，會讓大家見到我的誠意。（有否拉攏老公曾國祥一起入TVB幫手？）我們向來各自做事。（可有向老爺表達音樂意向？）新年有見過，但私下很少談公事，音樂方面我還是一張紙，仍在摸索。」

吳若希自言跟姓何有緣

3名星夢歌手周柏豪、菊梓喬及吳若希昨日現身支持，對於舊老闆何哲圖辭職，周柏豪認為影響不大，不少大公司經常有高層人事變動，他只做好歌手和演員本分。被封為「星夢一哥」的他謙稱只是外界說，他不擔心日後《勁歌頒獎禮》競爭大：「我心目中沒有一哥、二哥或三哥，以前最緊要在家有地位，現在女兒地位最重要。樂壇應該百花齊放，歌手有機會在更多平台發展。」

吳若希產後首次公開亮相，承認已跟樂易玲和何麗全見面，暫時未傾續約，她賣口乖說：「我是公司、TVB、Herman（何哲圖）湊大，一直給我好多機會，任何一邊出聲需要幫手都會。」她否認傾續約為重奪一姐地位，自稱在家才有一姐地位，又說跟姓何的人包括丈夫、兒子、舊老闆何哲圖和新老闆何麗全很有緣。

菊梓喬不擔心何哲圖辭職令她的一姐地位失勢：「暫時沒有影響，不太擔心，期待未來有更多新嘗試。公司愈做愈大，做多些不同音樂。」

記者：陳釗、林蘊兒

攝影：劉永銳、鍾偉茵

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