【開箱】《The Penthouse 2》 明目張膽的復仇行動

重返豪宅復仇

《The Penthouse》收視彪炳，SBS隨即原班人馬開拍續集，並以季度形式製作。第二三季各12集，第2季本月19日首播，第3季預計今年內推出。香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台免費收看。挾上季優勢，《The Penthouse 2》日前播出的第2集已升穿20%，表現突出。

首季尾聲講到著名女高音千書真（金素妍飾）與Hera Place頂樓女主人沈秀蓮（李智雅飾）的丈夫朱丹泰（嚴基俊飾）發展婚外情，並與醫生丈夫河允哲（尹鐘焄飾）離婚。沈秀蓮幾經辛苦查出親生女閔雪娥（趙秀敏飾）的死因，並逐一向曾傷害過女兒的人報仇。沈秀蓮最終被朱丹泰殺死，並侵吞其遺產，還嫁禍吳允熙（柳真飾）。後者否認控罪，在美國富商羅根（朴殷碩飾）協助下逃獄。

第2季以柳真為核心，講述首季完結後兩年，Hera Place的住客對金錢及身分地位的欲望，永遠無法滿足，而且為守護子女，展開鬥爭及復仇。首集以千書真在美國演出揭開序幕，朱丹泰因公務在身未有同行。喝醉後的千書真遇上前夫河允哲，二人發生一夜情。同時千書真收到死亡恐嚇，原來是癡戀朱丹泰的女管家，因妒忌千書真而犯案，最終被朱丹泰趕走後服毒自殺。柳真與羅根利用女管家之死，偽造遺書推翻當初指證柳真殺害沈秀蓮的證供，改稱真正兇手是朱丹泰。不過朱丹泰聲稱女管家患精神病，得以洗脫嫌疑，亦間接助柳真脫罪。數月後，朱丹泰擬跟千書真名下的財團合併，計劃與她訂婚。兩人的訂婚派對上，柳真與河允哲突然出現，並宣布已婚，還將搬進Hera Place。原來河允哲兩年間成為美國某大生物科技公司的老闆，身家暴漲，與柳真假結婚是為向朱丹泰等人報復。準備舉行出道20周年演唱會的千書真，聲帶出現問題，找人幕後代唱，怎料代唱者正是吳允熙。

《The Penthouse 2》首兩集劇情緊湊，迅速交代幾名主角的新動向。與首季相比，卻缺少了懸疑元素。第一季閔雪娥的死亡真相是主線，吸引觀眾追看下去。今季吳允熙回來復仇，似乎欠缺新意。其實編劇在首集加插了一幕「預告」，住在Hera Place的子女參加清雅演藝中學的歌唱比賽。大會宣布賽果時，其中一名參賽者遇害，不過死者與兇手身分未明。

新一季多名主角的個性都變了，譬如吳允熙變得深不可測，不像上季般單純。河允哲也一樣，之前面對不可理喻、厚顏無恥的出軌妻千書真，像縮頭烏龜般毫無反抗之力。兩人的轉變，伴隨着身家與社會地位的提升。編劇這安排是想帶出金錢改變了人？還是想講人會絕地反擊，再發憤圖強，要追看下去才知道。

富二代戲分加重

據悉今季會加重年輕演員的戲分，朱丹泰的龍鳳胎朱碩勳（金永大飾）與朱碩景（韓智賢飾），前者暗戀吳允熙的女兒裴羅娜（金賢秀飾），朱碩景則仇視殺害後母沈秀蓮的吳允熙。另一方面，千書真與河允哲的女兒河恩星（崔藝彬飾）由善良少女變成校園施暴者，迫害裴羅娜及她身邊的人。首集就提到河恩星暗藏神秘情人，韓國網民已開始猜測他可能是朱碩勳或同班同學李旼赫（李泰彬飾）。富二代的故事，可能比他們父母更「狗血」，有過之而無不及。