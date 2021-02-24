力證密友情未變 張敬軒與關智斌有多重關係

問到現時與關智斌的關係是否轉淡？軒仔反問何謂淡了，稱二人有多重關係，在公是同事，在私他是出生入死的好戰友，大家最近都有互通電話傾談工作。

與工人姐姐「鬥長命」

軒仔笑稱過去半年主要是「洗腸」，皆因每日都食工人姐姐炮製的白粥和麵包，他大爆姐姐新趣事，並說：「日前佢煮粥，煲爆個煲，沒想過個煲比我更快冧低。」軒仔更以「鬥長命」來形容他們的主僕關係，並笑說：「如果個煲有生命，應該心諗：『我行先，你慢慢捱了。』」

倪晨曦計劃兩年後追B

倪晨曦去年11月誕下兒子Virgil，初為人母的她，表示現時出門工作都會經常掛住兒子，之前拍廣告，一有空閒便用電話開啟家中鏡頭見BB。她讚BB很乖，過了100日就自動戒了夜奶，現在可一覺睡天光，令她輕鬆很多。會否追多個？倪晨曦說：「都想，不過打算休息兩年先，老公無所謂，因生BB真的很攰，而且生活跟以前完全不同，要適應，瘦身更是不易，背後要付出很多，例如注意飲食和做運動。」她前晚穿上貼身裙，收身效果顯著，倪晨曦仍未滿意，稱女藝人對自己要求高，不能鬆懈，尚欠四五磅才回復以前狀態。

記者：陳釗

攝影：孫華中

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