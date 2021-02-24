母親炮製「年年有餘」賀年菜 陳欣妍硬食隔夜魚

在牛年這個農曆新年更別具意義，首次畀錢父母過年，終於不慚愧，不用父母擔心。她形容鼠年工作不止達標，更喜出望外，她說：「收入是大增，因為總不會差過之前零收入及低收入，比起未有綜藝節目工作前，一定是進步的，希望牛年再賺多點。」

盼演醜角 突破女神形象

Shirley稱牛年展望有機會拍多些電影和電視劇，能演繹更多角色呈現觀眾眼前，並說：「想演女殺手，不一定性感，最緊要型，因為鼠年予人感覺都是傻傻地爽直，但不想特別被標籤做性感女神，免框死自己，想畀人見到我形象百變，可以好醜、好笑、好型或性感。」

孖男友拜年未被催婚

去年首次帶男友沈震軒回娘家拜年，但今年男友在內地拍戲，趕不及回港度歲，不過父母明白工作重要，不會「詐型」。至於可有被父母催婚？她說：「未到被催婚年紀，身邊朋友全部都未結婚，父母也認為我事業剛有起色，重點應該繼續努力衝刺。」

每個家庭各有過年習俗，Shirley透露母親每年都會準備一條魚，令她十分懊惱，其母會將魚煮熟放入雪櫃，放到過完農曆新年才拿出來吃，寓意年年有餘，她說：「其實我真的不太鍾意吃這條魚，因為放了很多日，再拿出來翻熱，不是太好食，母親知我不喜歡吃，但都會逼我食，話好意頭，還說就是因為吃了這麼多年，我的工作才順利，今年一定要繼續食。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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