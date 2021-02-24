高層接見派定心丸 巧遇主席獲「加持」 胡鴻鈞首見何麗全緊張感壓力

記者：陳釗

攝影：劉永銳

何依婷表示生日願望是希望自己和家人都開心、幸福，事業發展順利。談到已順利晉身女主角，她說：「可再順利一點，嘗試更多不同角色，醜女、笑片都ok，覺得幾好玩。」問到劇中可有親熱戲？她表示大家很純潔無咀戲，最多都是她「壁咚」羅天宇。

胡鴻鈞笑稱劇中無咀戲，更自爆向來拍咀戲經驗不多，可能監製覺得他不適合，又或者是女拍檔提出不想，但並非因怕緋聞女友蔡思貝扭耳仔。對於被爆與蔡思貝結伴去女方親友家拜年？胡鴻鈞說：「很開心新年可與一班親友聚會，但並非見家長，其間都是談工作，沒有被催婚，反而是擔心我的腳傷，目前康復進度良好。」

星夢歌手不會變「孤兒仔」

對於已跟何麗全及樂易玲會面，胡鴻鈞稱過程愉快，主要是互相了解，以及談未來發展方向，大家都有共識，合約問題交由經理人處理。他直認首次與何麗全見面感壓力，加上主席許濤又剛好路過，更加緊張，他說：「我有祝主席新年快樂，他亦祝我身體健康。」

問到約滿星夢後，可有其他唱片公司向他招手？胡鴻鈞說：「最緊要找到一間跟我有共同音樂理念的公司。」對於有指何哲圖另組新公司，他直認大家有傾過，但最終決定還是交給經理人。胡鴻鈞不擔心星夢的一班兄弟姊妹會變「孤兒仔」，相信公司會有好的安排。

林穎彤盼樂壇百花齊放

屬星夢旗下歌手的林穎彤，透露同獲安排跟何麗全及樂易玲會面。她稱雖然轉了唱片公司老闆，但對他們影響不大，並說：「都會有唱歌機會，表達了自己意願，我希望繼續多方面發展，大家傾得很開心。我份合約都還有一段時間。」

林穎彤表示何哲圖離職對她未來工作安排沒影響，並稱對方在公布離職前，其實已向一眾歌手交代，正式公布時，也沒感到突然和不安。

有指無綫今日與三大唱片公司舉行「破冰」記者會，獨欠星夢歌手，林穎彤否認，稱星夢歌手都會出席，只是她和胡鴻鈞因拍劇未能現身。她不擔心多了三大唱片歌手競爭而影響機會，希望百花齊放，相信觀眾亦想見到多些歌手在TVB亮相，所以是開心事。

陳柏宇替師弟妹高興

前晚陳柏宇出席活動也有談及所屬的Sony Music跟無綫破冰，他稱之前也有亮相《勁歌金曲》，只是無參與頒獎禮，對他而言變化未算很大，反而替從未出席過無綫頒獎禮的師弟妹高興，多個宣傳平台，當然是好事。

無綫跟三大唱片公司的破冰招待會備受關注，據無綫給傳媒的通告，今日在電視城舉行的「音樂永續 樂壇同享記者會」出席者包括無綫副總經理曾志偉，何麗全，環球的黃劍濤，Sony Music、華納與各大唱片公司代表與歌手，又有國際唱片協會的代表。通告中未列明回巢的何麗全新職銜。

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