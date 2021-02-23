【開箱】《狂舞派3》起動龍城 「去守住呢個都市，以我哋嘅名義」

《狂舞派》班底演出

《狂舞派3》大部分演員都來自上集，包括憑《狂舞派》成名的顏卓靈和蔡瀚億，還有劉敬雯、Heyo，後來在《全民造星》贏得季軍的楊樂文（Lokman），以及為《狂舞派》配樂的阿弗等；劉皓嵐（劉小華）則新加盟。故事講述龍城工廈區本是工業區，廿年來有不同範疇創作人因租金便宜而進駐，他們被稱為 KIDA （Kowloon Industrial District Artists）。近年上映的《狂舞派》及《狂舞派2》，台前幕後很多都是KIDA，包括：Hip-Hop獨立唱作人Heyo（Heyo飾）、排舞師奶茶（劉敬雯飾）、人氣YouTuber阿良（蔡瀚億飾）、新晉藝人Hana（顏卓靈飾）及其舞者男友Dave（楊樂文飾）。他們在演藝圈載浮載沉，都以龍城為基地。

可是工廈急劇加租，並出現各種巡查，其實地產商密謀把龍城轉型成商貿區。KIDA某天收到工作邀請，要為龍城區注入街舞、音樂、塗鴉等元素的計劃「狂舞•街」，這會是替地產大鱷塗脂抹粉的工程嗎？正當大家猶豫應否接這工作，阿良提出應藉這次機會令更多人認識、欣賞及支持KIDA，反客為主為大家爭取合理待遇。Heyo的師父阿弗（阿弗飾）卻密謀一場反對行動。

龍城/觀塘與起動九龍東

《狂舞派3》去年在金馬獎獲6項提名，空手而回，但Heyo和阿弗在頒獎禮獻唱了角逐最佳原創電影歌曲的《歡迎嚟到呢座城市》，rap廣東話，當中說唱，「我哋出身龍城並非一事無成，我哋只係想搵到共存嘅途徑，我哋曾經都相信有公平 」。臉書有問候觀塘娘親的群組，網民貼出《狂舞派3》的海報說，「原來觀塘個藝名叫龍城」。片中以觀塘工廈為背景；當年起動九龍東的計劃，爭議不少，尤其來自藝文界，其中一次示威就有直幡寫「慎防文創推土機」，未知黃修平是否受此啓發而撰寫劇本？

片中的阿良自以為聰明，可在藝術或理想與利益之間找到平衡，最終把KIDA推向地產大鱷的陷阱裏，走上尾聲尷尬又不快的局面；雖然Heyo拿出大聲公說唱心中所想，然後呢？除了同溫層的附和，有誰聽進去？

不像上次《狂舞派》以阿花和阿良為主角，KIDA成員幾乎每人都有自己的故事，顯得有點鬆散，像一塊塊的拼圖湊合一起，但又有種像rap歌的隨意，說唱、街舞是此片軸心，Hip Hop文化從來屬於街頭，不容規劃，更不可規範，從下而上，本質就是要遠離甚至反建制。

「好人一生平安」

據悉黃修平2018年中已寫好劇本，《狂舞派3》同年11月開鏡，電影在反修例風波前拍竣；片中看得戚戚的一幕，並非那個總是推着紙皮、不曉得哪裏口音的婆婆多次說：「好人一生平安。」而是窮街陋巷的牆壁，粉刷了的塗鴉，仍殘存依稀的痕迹。街頭屬於所有人，即使掩蓋掉，總有人再畫上去；一如主題曲所唱：「我只係要你正視，一個城市應該由佢嘅人民定義，呢啲係我哋嘅事，係大家嘅事……去守住呢個都市，以我哋嘅名義。」