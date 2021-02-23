袁偉豪受負面報道影響情緒 陳山聰勸放下固執︰行動證明一切

陳山聰憶往事激動落淚

曾跟賭王千金何超雲拍拖的陳山聰，提到往事，他稱事件令自己成長，亦感恩遇過這件事，「當時上封面多到很誇張，父母不開心。如何瓦解負面新聞？就是面對它，自己才清楚是非黑白，所以由得人講。最難受是令到屋企人不開心，媽咪很擔心；到今日我能面對自己，有兒有好老婆，父母都好安慰」。身為過來人，他也常勸袁偉豪放下固執，不要反駁任何傳聞，以行動證明一切。提到兒子時，陳山聰不禁激動落淚，「建立家庭後，對父母是一個回報。我曾做錯事或做錯一些決定，是否代表一世都要錯呢？不一定，只要有一線生機，我都不會放棄。當我兒子還在老婆的肚內，老婆跟兒子講︰『你第日一定要學到你爸爸那種堅持同勤力。』大家都知我是隻牛，多謝這段日子以來，這班兄弟很信任我，大家關係是一世的」。

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