報讀演藝班攻影視 ANSONBEAN盼牛年變「紅豆」

新春賀年食品特別豐富，注重身形的ANSONBEAN不敢放肆狂食，因吃太多賀年食品會易滯、熱氣，甚至爆暗瘡，所以一件起兩件止。回想小時候，他會偷吃家中賀年全盒的煎堆仔和曲奇，然後模仿外公、外婆咬瓜子剝殼，覺得動作好得意又有型。雖然性格貪玩，但ANSONBEAN過年時都依照傳統，他說：「我和弟弟新年不敢玩整蠱，怕惹怒別人，也不敢講不吉利說話。」

第一次派開工利市

生肖屬龍的ANSONBEAN入行年資和演藝經驗尚淺，但明白在娛樂圈工作要講好意頭；於是除食應節紅豆糕寓意變「紅豆」外，亦按經理人提示，準備人生第一次派開工利市，祝願大家開工大吉。

ANSONBEAN自爆習慣將利市收藏在牀下底，等有需要時拿出來用，自認慳家的他說：「以前很少買貴重東西，都是花錢買漫畫書和電子遊戲，今年或會買禮物送給家人。我決定今年考車牌，因喜歡行山，駕車穿山越嶺覺得幾有型，不過保養費比較貴，所以先要想清楚。」他表示買車可接載家人，也為將來拍戲準備，不想因沒車牌而錯失演出機會。

怕醜仔要改變性格

ANSONBEAN剛加盟Cool Style，成為古天樂與楊穎（Angelababy）新公司旗下首名藝人。新一年定下不少計劃，如上堂學唱歌，接觸其他不同類型音樂，又會練空翻和Parkour（飛躍道），同時準備報讀演藝班，都想參與拍劇和電影。最近在《囝囝女女730》節目首次擔任主持，令他明白訓練口才好重要。他又希望在牛年改變性格，「想性格改到愈來愈好，學懂與別人融洽相處，因我有社交尷尬又怕醜，希望新一年有更多進步」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

髮型：Alex@The Attic Hong Kong

場地：台北‧寬巷子@海港城

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