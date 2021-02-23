百萬擂台戰又縮沙？ 林作撕爛合約要求鍾培生再傾

娛樂組

林作接受富三代鍾培生的挑戰後，前晚鍾培生積極備戰，在社交平台上載於豪宅的擂台跳繩練體能。昨晨他給林作合約，叫對方「收嘢」。林作收到合約後又拍片回應說：「乜鬼律師寫嘅爛鬼拳擊賽事舉辦的合約？0分重作！」又說：「兩版紙，唔知乜嘢律師寫嘅，中文合約我未簽過，咁嘅垃圾你都Send畀我！」林作在鏡頭前撕爛合約，叫鍾培生親自跟他傾。鍾培生回覆傳媒稱除了生死狀與出場費不能改，其他可以配合，不過，他對林作再拖延，說不想再傾，免浪費時間。

林作叫曾志偉買直播版權

至於林作繼續在社交平台就有關擂台戰發文，他向無綫副總經理曾志偉發公開信，建議TVB買「林鍾之戰」直播版權，上載兩人對打的賠率表。有網民留言開外圍賭拳賽輸贏外，更賭林作縮沙。林作母親王莉妮對兒子跟鍾培生打擂台表示支持，稱兒子有自信，但他需要時間備戰。

盧覓雪想做擂台Ring Girl

「林鍾之戰」是否打得成隨時有變數，但這幾天林作跟鍾培生的口水戰帶來話題。昨日電台節目《在晴朗的一天出發》主持林海峰、盧覓雪及阮子健也以此為話題，由於盧覓雪對這單娛樂新聞表示感興趣，拍檔提議她加入搏擊或上擂台做Ring Girl。盧覓雪自爆認識鍾培生母親，考慮致電鍾母，安排她參與其中。

盧覓雪又稱外間形容今次是二世祖之爭並不合適，皆因鍾培生是年輕企業家，創立生意賺逾億元，但林作除了追麥明詩與裕美外，不知道他做過什麼。

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