吳孟達患肝癌接受化療 田啟文：安排外地子女返港探父

田雞稱這段時間有朋友往醫院探病，但經過商議，不想將件事變大，免得推到事件好迫切性，非見不可。他說：「有腫瘤，都係嚴重嘅，但不想搞到好似個個見他最後一面，而且他現在情况也不是這樣，他正在休養中，不想因探病反而加重他精神負荷和壓力。」田雞又稱達哥太太已從馬來西亞到港，因為疫情要完成隔離才可到醫院陪他；至於達哥的子女，也安排他們返港。

吳孟達先後有3段婚姻，前兩任太太為他生了3個女兒，跟現任太太侯珊燕於1996年結婚，育有一子一女。侯珊燕曾獲馬來西亞小姐季軍加入娛樂圈，於1993年在新加坡拍電影《花田囍事》跟達哥合作結情緣，1996年奉女成婚，2003年添第一個兒子。達哥曾表示要照顧3個家庭、5名子女，負擔很重，故一直努力工作。

記者：鍾一虹