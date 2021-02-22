陳庭欣請纓做媒人 為周子馨物色筍盤

Toby與Julia同是蘿蔔糕迷，一人獨享兩大底也濕濕碎，完全不擔心增磅影響身形，並異口同聲說：「肥了才去減，食得是福嘛。不主張夾硬節食減肥，因為不健康，如果肥了，便多做運動，夏天我們會去滑水，冬天就去行山。」

一見如故成閨密

以往的農曆新年是Toby掙外快的黃金檔期，可是今年受疫情影響，不少司儀工作取消，收入比往年少得多。她認為凡事有兩面，並說：「去年雖然掙錢少，不過多了時間陪家人和鸚鵡。有一年試過一星期做5個晚宴，回家已很累，很少跟家人相處，所以有得必有失，視乎心態。前年我和Julia拍賀歲片認識，去年我們也有合作另一部戲，但因疫情未知幾時上映。拍攝過程好開心，兩個傻人一齊等開工，經常食又不時傾偈，時間過得特別快。」Julia準備趁現在有空檔，報讀一些短期課程及興趣班增值，待疫情過去再為演藝事業努力。

帶鸚鵡曬太陽𢭃利市

Toby主持無綫新春賀年節目，獲公司安排的服裝特別鮮色，桃紅色衫襯橙色褲似足利市封，但她不介意變身做家燕媽媽（薛家燕），因搶眼配搭才夠喜慶。未婚的她亦有派開工利市習慣，旨在將接外快所掙得的酬勞跟大家開心分享。

家中飼養了6隻小鸚鵡的Toby還設計自家利市封，並說：「講真，利市餡不是多，但利市封是我親自設計，印有鸚鵡樣，獨一無二的，只有我才可以祝福大家『應（鸚）有盡有』，好有意思。最開心新年帶鸚鵡出街曬太陽，街坊見到還會派利市給牠們。」至於Julia透露農曆新年習慣穿紅色內衣和她至愛的金色衫，並說：「感覺有助催旺個人運勢。」

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

鞋履及飾物：CHARLES & KEITH（陳庭欣）

服裝：CHARLES & KEITH / ZARA（周子馨）

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