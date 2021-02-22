曾志偉跟三唱片巨頭傾掂數 將與無綫開記者會宣布破冰

娛樂組

環球、華納、SONY及EMI組成的香港音像聯盟（HKRIA），2009年因歌曲版稅問題跟無綫關係結冰，旗下歌手均拒跟無綫簽約。2011年環球收購EMI，所以香港音像聯盟的成員只有環球、華納及SONY三大唱片公司。

曾志偉獲邀回無綫擔任高層後，有感近年《勁歌金曲》總選淪為「星夢頒獎禮」，於是先向好友譚詠麟所屬的環球唱片埋手，以及力邀前非戲劇節目總監何麗全回巢，協助修補跟三大唱片公司的關係。

鄧智偉回巢任音樂總監

最新消息稱曾志偉已與三大唱片公司破冰，未來有不少合作計劃，並定於本周三舉行記者會，屆時除三大唱片公司高層及旗下歌手出席外，有份參與「音樂永續2020」計劃的其他唱片公司及歌手亦收到邀請，但不包括沒有參加此計劃的星夢娛樂，故周柏豪、菊梓喬等星夢歌手不會出席。

曾任無綫音樂總監、當年被指因星夢娛樂由何哲圖入主而辭職的鄧智偉，亦獲曾志偉邀請重掌音樂總監一職。

不限制歌手亮相其他電視台

有指無綫與環球、華納、SONY的歌曲版稅問題其實早已解決，只是在合作細則上仍有分歧，才未全面恢復友好關係，SONY與華納的歌手間中有參與無綫節目。

據知多年來一直企硬的環球與無綫已達成多個合作計劃，環球歌手的歌曲將再在無綫各平台播放。無綫不會再限制歌手亮相其他電視台，亦會跟各唱片公司合作拍攝音樂特輯等。

譚詠麟盼合力做好樂壇

昨日就周三是否舉行破冰記者會一事聯絡環球及華納方面，環球回覆表示有消息會統一公布；華納稱未有回應。譚詠麟日前跟曾志偉跑步，他向傳媒透露曾志偉好勤力收集各方意見，他有提議再做類似《歡樂金宵》的節目。譚詠麟又稱以前香港樂壇是華人發聲的地方，並說：「希望唱片公司關係好，合力做好樂壇。」