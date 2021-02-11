被任達華爆拍《PTU》變肥不連戲 杜琪峯下令邵美琪10日唔准食飯

與陳靜親熱戲 洪天明遭老婆反對

洪天明的角色要爛面兼患有類風濕關節炎，每次開工花兩三個小時化爛面妝，他皮膚容易敏感要小心處理。他跟陳靜有感情戲，笑言原本有親熱戲，但太太周家蔚知道後極力反對，所以未知，視乎拍攝需要。好友曾志偉擔任無綫副總經理，天明稱如果志偉叫到，又時間許可，一班兄弟姊妹會盡量回去幫手。陳靜在片中命途坎坷，為兒子強忍被老公虐打，幾乎每場戲都被打，有些畫面更要真打。

張兆輝為角色增磅 太太嫌棄

張兆輝演老差骨，要為角色增磅，所以新年每日幾餐食蘿蔔糕，老婆見他的肚腩說：「你看你現在似咩？」他感辛苦，導演要他肥，老婆就想他瘦。提到他早前拍開槍戲因槍聲太響令耳部受傷，他慶幸耳膜沒事，下次戴耳塞較穩陣。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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