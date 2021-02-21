【開箱】《完美監護人》長者的噩夢 惡女騙徒激鬥黑幫大佬

專敲富裕長者落手

《完美監護人》2019年開鏡，《第五天劫》積碧奇遜（J Blakeson）編導，除了露莎雯佩克外，還有《喋血戰士》墨西哥女星伊莎岡莎莉絲（Eiza Gonzalez）、《權力遊戲》彼得迪奇治（Peter Dinklage）及《不一樣的爸爸》戴安韋斯特（Dianne Wiest）主演；受疫情影響，去年9月在多倫多影展首映後，影視串流平台Netflix和亞馬遜旗下的Prime Video瓜分了不同地區的版權，香港觀衆本月19日起可透過Netflix觀看。

故事講述露莎雯佩克飾演的Marla與同性情人Fran經營專業監護人公司，跟醫生、護老院等有聯繫，表面取得法院頒令監護權，其實利用漏洞乘機侵佔親友不多又缺乏自我照顧能力長者的財產；電影開首正是男子Feldstrom欲闖入護老院探望母親，卻不得要領，最終鬧上法庭。他指控Marla阻擾其探母，又霸佔她所有財產，Marla反駁她獲得法院授權，而且指出很多子女置雙親不顧，又阻礙他們獲得最佳治療，法官同意她所言，Feldstrom母親續由Marla監護。

Marla從醫生Karen方面得知，有退休前從事金融業的老婦Jennifer獨居郊外高級住宅區，從未結婚，沒有子女又無親無故，再加上最近有點腦退化迹象，Karen認為是最適合Marla的「顧客」，提出換取股份的要求。Marla手握醫生證明，加上州政府的監護權頒令，即使Jennifer多不情願，Marla還是把她送到護老院去，而且沒收其手機，近乎叫天不應叫地不聞的地步。Marla到保險箱後發現Jennifer比想像中還富有，藏有金塊，還有十多顆鑽石，價值數以百萬美元計，她認定手上有一塊待宰肥羊。

演活反派角色

怎料某日當Fran在Jennifer寓所率員工粉飾房子，有計程車司機登門，聲稱要來接Jennifer，並驚訝她已搬遷後匆匆離去。原來Jennifer不如Marla所想只是乖乖待宰的肥羊。她有一名從事黑幫生意的兒子Roman，當知道母親被困在護老院後，怒不可遏。他先是派律師Dean上門向Marla談條件，企圖以大筆現金利誘對方，Marla不為所動，反提出500萬美元為交易條件，雙方談判破裂，Dean警告她惹了大麻煩。沒多久Roman派3人訛稱要參觀護老院，其實準備劫走Jennifer，Marla和Fran趕至，Roman事敗，Jennifer不願透露跟Roman的關係，最終更被送往精神病院。其後當醫生Karen陳屍診所，Fran開始驚，勸Marla收手，兩人把公司暫停，準備逃亡之際，Marla在停車場被劫走。

Marla是否就此一命嗚呼，還是會反制Roman？在此不劇透下去。《完美監護人》最特別之處除了兩名主角都非善類外，扮演Roman的彼得迪奇治與飾演Marla的露莎雯佩克可說勢均力敵，尤以後者戲分多點；她今次跟《失蹤罪》的角色有點不同，在人前專業，個性也更硬朗，絕不服輸，是十分難纏的對手。經過這兩齣扮演反派的角色，露莎雯已儼如是演繹變態女的東邪，跟《黯衣天使》莎拉保羅森（Sarah Paulson）可說在同代女星中互相輝映，恍如西毒的莎拉稍後有新片《疑．媽》在港上映，可再討論兩人演繹變態角色的異同。

新聞啓發 有警世味道

其實《完美監護人》有點警世意味，尤其對沒有自理能力或患有腦退化的長者，面對立心不良的監護人，無疑是一場噩夢；像Jennifer，她可能只是有點老人常見的無記性，卻被無良醫生睇中，簽署文件給法庭，聲稱她缺乏自理能力，然後交給Marla接管，後者跟護老院也有利益關係，根本是一條環環相扣的產業鏈。

據悉編導積碧奇遜看過新聞報道說有監護人騙取長者的金錢後，覺得太可怕，因而啓發他寫《完美監護人》劇本。他表示社會上很多人忽略或低估了長者，大家只視他們如一個問題要解決，或者避開，忘記了他們也是獨特個體，也在經歷生活。積碧奇遜指出長者很多時候成為歹徒的目標，希望此片能喚起大家面對變老要有多點準備，而且要警惕做出更多保護措施，不止身邊長者，還有自己。