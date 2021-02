Kim Kardashian入稟跟Kanye West離婚 婚前協議免爭171億財產 要求平分子女撫養權

【明報專訊】真人騷女星Kim Kardashian與饒舌歌手老公Kanye West捱不過七年之癢,前日女方入稟申請離婚,由於二人已簽訂婚前協議書,共同擁有22億美元(約171億港元)財產將有序分配,她僅要求平分4子女的撫養權。隨着Kim主演的真人騷《與卡戴珊一家同行》(Keeping Up With the Kardashians)下月播出最後一季,象徵二人婚姻關係亦走到盡頭。