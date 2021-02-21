88歲生日切燒豬 黃夏蕙：最緊要健康

夏蕙姨開心與好友一起慶祝，生日願望是世界和平，疫情快過去，人人有工做，個個有飯食，大家快些打疫苗。問她收到什麼禮物？她說：「禮物不重要， 最緊要是大家健康。（會否唱歌助興？）唔好啦，疫情下唔好咁開放住。」

劉錫賢母親初一離世

劉錫賢跟內地女友分隔兩地，被問到新年如何度過時，他透露母親在年初一離世。他說原本下周到內地先隔離後工作，因籌辦母親喪禮，已取消行程，母親的喪禮於3月5日舉行，他說：「媽媽年事已高，去年聖誕發病入院，住院一段時間漸漸康復，原本想接她回家過年，但情况急轉直下；我已有心理準備，但始終不捨得，幾兄妹好惜媽媽，女友回鄉過年趕不及回港送別。」傳他2019年離婚後分了一半身家給前妻，加上疫情工作量大減，經濟有問題？他說還好，跟陳靖允的網台捱了半年零收入，幸好踏入牛年有改善，很多朋友接洽他們談合作，未來會跟護老院合作拍攝煮食短片，為大灣區拍樓盤廣告，日前與創世電視傾一些合作方案，望網台持續接到工作。

陳靖允出新歌要減20磅

陳靖允透露事隔10多年再出新歌，心情緊張，目前最重要是收身，目標減20磅。劉錫賢表示也在減肥中，因之前見醫生，醫生對他說一定要減肥，「佢要我3個月內減8磅」。陳靖允為劉錫賢打氣，稱一起努力減肥。

記者：柯美

攝影：孫華中