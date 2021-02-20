【開箱】《太空驕子2》 美蘇太空軍事競賽升級

架空歷史真假難分

美劇《太空驕子》由《碳變》祖爾堅拿文（Joel Kinnaman）、《隱形客》米高多曼（Michael Dorman）、《罪惡島》莎拉鍾斯（Sarah Jones）、《閃電俠》珊特爾凡珊天（Shantel VanSanten）、《13小時：班加西無名英雄 》韋茵舒密特（Wrenn Schmidt）及《死神5來了》祖迪巴福（Jodi Balfour） 等演出，《星空奇遇記VIII：星空第一擊 》編劇朗奴摩亞（Ronald D. Moore）等合力製作。

首季講述1969年，蘇聯比美國搶先一步登陸月球。美方要在這場太空競賽奪回主導權，太空總署開始培訓女性太空人、成立月球基地等，但仍被蘇聯搶先一步。首季尾聲講到太空人愛德華（祖爾堅拿文飾）及哥頓（米高多曼飾）在月球遇上危險，他們咬緊牙關等待太空總署救援，最終憑機智與毅力解除危機，重返地球。

劇集最大特色是架空部分歷史，故事假設美國當年失去首個人類登月的機會，被蘇聯佔了先機。自此，美蘇競爭永無止境，美國為了取勝而投入大量資源，太空計劃淪為兩國政治擂台，令到太空總署的太空人與工程師，遇到真實歷史上未曾出現的命運和遭遇。

《太空驕子》是個天馬行空的「平行世界」故事，充斥着顛倒黑白、難以理解的劇情，以虛構的歷史，配合真實的政治人物，讓人更添混亂，但這正是劇集的特色，在太空發展的里程中，出現超乎現實的情節，可謂創意十足，同時反映美國在太空研究與發展，或許因為好勝心而比現在更發達。

太空人的職場生活

第2季故事背景設定在首季結束後第9年，亦即是1983年列根總統在任期間，美國與蘇聯正值第二次世界大戰後的冷戰時代，兩國把地球上的戰爭，伸延到外太空。美蘇在月球爭奪有利資源，美國國防部深度介入太空總署的登月計劃，蘇聯更在月球進行惡意破壞，不僅在航天科技上角力，甚至觸發核戰危機。

美國為了阻止蘇聯，太空戰爭一觸即發。今季第一集以太空人在月球的占士頓探測基地上展開，10名太空人在月球表面進行恆常任務期間，迎來一場「太空日光浴」，只見他們一字排開，等待太陽劃破地平線的畫面，同時播放着Bob Marley的經典金曲《Don't Worry About A Thing》，感覺相當震撼。

《太空驕子》不止描述月球上發生的故事，劇中太空人的職場及家庭生活，亦佔據不少篇幅，例如男主角愛德華與妻子嘉倫（珊特爾凡珊天飾）面對喪子之痛、哥頓（米高多曼飾）與翠絲（莎拉鍾斯飾）的婚姻破裂、瑪高（韋茵舒密特飾）升任太空總署女主管等。把劇集視作太空人的職場故事，似乎更為貼切。

祖爾堅拿文日前接受本報視像訪問時表示，拍攝第2季期間，同時兼顧其他演出，其間要不斷操肌，角色雖然老了10歲，身材卻變得更健碩，只好靠化妝來遮掩。被問到今季角色的轉變，他稱內心戲甚重，「因為太空任務而無法見兒子最後一面，令他感到內疚，喪子之痛從未消失」。

首季的太空人造型，感覺貼近1970年代，但今季多了女性及其他種族人士，造型與裝備也更先進，這是基於劇集最重要的假設——美國沒有停止發展太空科技，甚至比現實先進10年，例如出現電動車、視像通話裝置、手提電腦等，部分太空裝備就連現在的美國太空總署都沒有。

劇集可以拍足7季

身兼監製和編劇的朗奴摩亞接受本報訪問時表示，在創作室的牆上貼有《太空驕子》時間軸圖表，記錄各個角色發生的故事。被問到劇中的太空科技發達，目前哪個國家最有可能成為「太空先鋒」？他相信任何國家都有這個能力，問題是他們有沒有發展太空科技的決心及意願。他又提到在創作太空裝備時，未獲美國太空總署授權查閱相關資料，也不獲任何技術支援，強調劇中所有道具及場景設計，都是他們團隊仔細研究與創作的成果。

據悉今季劇情會以1991年完結，雖然未正式公布開拍第3季，但祖爾堅拿文與朗奴摩亞在訪問中已透露，早已構思7季內容，故事有望延續到21世紀。