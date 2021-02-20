朱敏瀚拜車公求遇好角色

「目標愈遠 走得更遠」

朱敏瀚去年首獲頒獎禮提名便一擊即中，且連奪兩獎，他多謝劇中好拍檔王浩信和張振朗帶挈，說自己靠「黐」才獲獎；得到「飛躍進步獎」則是他意料之外，他說：「我覺得堅持是有用的，人家會看到。最重要向前望更遠，目標愈遠，會走得更遠。」他最渴望出錢請全家人去外地旅行回饋多年支持，等疫情過後，便着手籌備。

為新劇《拳王》狂操體能

朱敏瀚有兩部新劇《換命真相》和《拳王》待播，《換》劇角色帶有喜劇感；《拳王》角色較Man，有連場動作打鬥戲，需要脫衣騷肌，他花近一年時間跟張振朗日夜苦練功夫，以及狂操體能。兩劇角色和題材截然不同，希望觀眾發現他不同的一面，有信心和期待再創好成績。

新年他趁假期做孝順仔陪家人，又不用喼弗，放心食年糕，又跟兩個阿哥陪媽咪打麻將，再叫爸爸玩魚蝦蟹骰子遊戲。女友余思霆在台灣工作，他因疫情未能飛往當地探望，無奈分隔兩地。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

髮型：Leo Yiu@M Plus Salon

服裝：initial

場地：Velo Italian Bar & Grill

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