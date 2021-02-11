MIRROR出席首映 逾百粉絲高叫姜濤Ian 麥秋成宣布元宵佳節娶湯怡

記者：姚美梨、陳釗

攝影：劉永銳

組合MIRROR與ERROR前晚抵達西環高先戲院時，在場逾百粉絲即興奮尖叫，引起一陣混亂。眾成員識做企定定給傳媒及粉絲拍照，當中以戴上太陽眼鏡現身的姜濤與陳卓賢（Ian）人氣最勁，粉絲不斷大叫他們的名字。

陽明山莊註冊結婚 年底擺酒

麥秋成與湯怡早前宣布雙喜臨門後，前者首次公開露面，稱本月26日元宵佳節會在陽明山莊註冊結婚，年底才擺酒。他稱婚禮雖然簡單， 但結婚一生人一次，要簡單得來隆重。限聚令下，會分幾個廳，每個廳坐20人，邀請恩師和他們的重要人物出席。座位有限，未能出席的親友只能看直播，年底才正式擺酒。

湯怡懷孕初期胃口改變

麥秋成表示湯怡懷孕4個月，初期有妊娠反應作嘔作悶，令他十分緊張，現在情况已穩定了，心情相對好了，只要湯怡想吃什麼，他立即買回來滿足她，但要吃得健康，用愉快的心情迎接寶寶出世。麥秋成又稱湯怡胃口改變，之前喜歡吃甜品蛋糕，懷孕初期見到卻反胃，最近已沒事。他不敢透露湯怡肥了多少，因體重是女人的大忌，怕激嬲對方，他們有一起做運動。他稱有睇育嬰書，又下戴育嬰資訊學習。他們已知BB性別，但尊重太太，稍後才公布。

余香凝為BB狂食增肥逾20磅

腹大便便的余香凝穿平底波鞋步履輕盈，她表示佗着BB來撐場，順便胎教，希望BB將來識跳舞，「現場太多人，老公怕醜沒有陪我來，但叮囑我小心」。她讚腹中BB很乖，佗得很舒服，時常忘記自己佗BB。她的預產期是夏天，已知性別，但見朋友估得開心，決定過多一兩個月才開估，已計劃跟老公影大肚相留念。她笑說肥了很多，因之前做產檢，醫生說BB偏細，她擔心到喊，之後不斷吃增肥，重了20多磅，「BB現時的大細剛剛好，我要繼續努力吃，之前試過吃到嘔，終於明白媽媽很偉大，希望產後有瘦身代言搵我」。至於開刀還是順產？她仍未定，但笑言BB好腳頭，她已獲很多客戶贊助BB用品。