歌唱比賽《聲夢傳奇》煞停 曾志偉決定繼續或腰斬

余詠珊︰與志偉和平交接

余詠珊向傳媒表示《聲夢傳奇》參賽者已訓練半年，目前她只知節目會延期，等曾志偉安排。她表示《聲夢傳奇》、晚上10時半的節目、big big shop及big big channel會交由志偉負責，她稱跟志偉交接好和平。至於星夢娛樂會歸無綫，旗下歌手的安排要慢慢傾。曾是「星夢一姐」的吳若希在YouTube頻道跟玄學家陳定幫傾談，被指今年工作有轉變，要轉工或轉公司，會有幾好效果，而且幾爆。

ViuTV推出兩綜藝節目搶收視

曾志偉回TVB暫未有新搞作，ViuTV趁這段時間由下周起逢周一至五推出兩個新綜藝節目，分別是晚上10時半由何啟華、陳海寧主持的《家多咗個PET》，11時由MIRROR成員王智德（Alton）和邱傲然（Tiger）等主持的《克服他她它》。

娛樂組