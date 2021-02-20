郭晉安撐老婆歐倩怡：戴四方帽是勤力成果

湯洛雯：不再回應結婚傳聞

早前情人節缺席宣傳活動的湯洛雯，解釋因陪家人過節及順道為男友馬國明慶祝生日才缺席。傳她與馬國明今年8月結婚？她重申絕無此事，覺得講太多好悶，以後不再回應，如真的有好消息會公布。提到馬國明住宅停車場專用車位，加入她的座駕車牌？湯洛雯解釋純粹男友家人沒有駕車，才讓她使用免蝕底。

郭晉安正跟馬國明合作新劇《白色強人II》，他說沒有八卦向馬國明問婚期，不應給對方壓力。會否分享當年結婚擺酒經歷？他搞笑稱當年結婚感覺好迷離和迷惘，似跌入結界，現在回想似失憶。他的太太歐倩怡最近分享戴四方帽照片，以一級榮譽畢業完成「食物及營養學榮譽理學士」課程，卻遭網民揶揄用錢或藝人面子取得。郭晉安力撐太太是勤力成果，「如果說用錢買回來，就侮辱了給她榮譽人士的專業資格。可能太太是半個娛樂圈人，或被質疑讀不成書。其實她好勤力，之後會繼續進修去更高層次，向科研進發，好替她開心找到喜歡行的路，我一定支持」。

江欣燕：志偉回巢是最大喜訊

對曾志偉回歸TVB擔任高層，江欣燕說當日收到消息感覺是「世事無絕對」及「無奇不有」，第一時間發祝賀短訊，「志偉覆我『當然啦！難道日日褲穿窿？』他為人貼地，知觀眾喜好，有善心、有力量又有凝聚力，他叫我一定幫。希望他再做遊戲節目帶歡樂給大家。他回巢TVB是牛年最大喜訊。」

記者：林祖傑、林蘊兒