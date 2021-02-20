炮製賀年糕點盼步步高陞 龔嘉欣為事業甘願棄愛情

龔嘉欣入行13年，在事業上的努力有目共睹，去年終於得到回報，成為大馬視后，還在勁歌總選奪合唱歌曲獎，氣勢強勁。龔嘉欣覺得2020年是圓滿和豐收一年，未試過一年有4套劇出街，其中《殺手》和《香港愛情故事》的角色取得理想成績，像是額外獎勵，「剛好踏入31歲，感覺特別深，希望新的一年有新開始，亦是一大動力」。

獲獎實至名歸最珍貴

不少網民戥她競逐「最佳女主角」輸給年資較淺的蔡思貝不值。龔嘉欣回想當日宣布她獲「馬來西亞最喜愛TVB女主角」時，已問點解會是自己，覺得難以想像；接着再奪「最受歡迎電視女角色」，更是預料不到，她說：「雖然我在公司13年，但比起很多人，我年資不算深，但現在擁有這麼多機會，以及獲得大家認同，已很滿足和知足。」晉身視后級，觀眾對她的要求自然提高，龔嘉欣不覺得有壓力，反而開心和刺激，很有挑戰，「所謂挑戰不是在乎別人怎麼看，而是驅使如何做得更加好，再突破自己，帶給觀眾另一個驚喜。我對自己的要求絕對會提高，我是很煩的人，就算拍完一日戲，返到屋企仍會不斷回想有什麼地方可以做得更好，播出時又會看；無論有無獎都好，這心態和習慣都不會改變」。她表示下個目標是「最佳女主角」，家中飾櫃已預留位置放獎座，視為鞭策自己的動力，不過她認為攞獎要視乎很多因素，最重要觀眾覺得實至名歸，這種感覺很珍貴。

理財有道 未敢再置業

演藝事業獲得佳績，龔嘉欣私下亦理財有道，繼前年跟朋友投資7位數字在馬來西亞開火鍋店做老闆後，去年又花近千萬買樓榮升業主。不過她說無計劃擴充食肆生意，因試過後才知並非做生意的材料，還是專心拍劇好了，「之後可能會在本地搞些小生意，始終都想搵錢」。她未敢買多層樓收租，只想快點供完手頭上的物業。

龔嘉欣展望牛年稱，今年會拍3至4部劇，希望觀眾繼續支持，「我大個女了，不想在演戲上有任何誤差，要演好每場戲」。如果有時間，她想報讀演藝班，深造演技。龔嘉欣也愛下廚，經常在網上以「龔仔廚房」曬廚藝。她自爆小時候已學會下廚，亦希望藉此讓觀眾看到她演戲以外真實的一面。她笑言每逢新年，家中長輩都會炮製賀年美食，不需要她出手，「我煮不出『長輩的味道』，新年很喜歡去不同朋友家中食飯，試到不同的家鄉菜」。

多謝爆料空姐祝福與讚賞

踏入3字頭，龔嘉欣事業起飛，愛情卻未見起色，她表示寂寞時會想拍拖，但不甘心這刻結婚生仔，捨棄10多年的努力；亦不想顧着工作忽略家庭，自問現階段未能在這兩者間取平衡；做她的另一半，首要明白她的工作。雖然身邊很多朋友已組織家庭，但她不羨慕，樂做朋友子女的兼職保母，家人也沒催婚，只想她找到個惜她的人。之前有空姐爆料稱，她為事業放棄嫁入大馬豪門做少奶奶？龔嘉欣多謝該空姐的祝福與讚賞。至於爆料是否屬實？她只說：「現在的我一定會選擇工作。」

場地：大壹燒鵝（藍田店）

化妝：Henry Li

髮型：Real Law

服裝：Caxx Carash

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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