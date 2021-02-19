【開箱】《哲仁王后：The Secret》 崔尚宮揭開王室小秘密

《哲仁王后：The Secret》分成6個短篇故事，包括《初次遇見》、《勝負》、《女人的秘密》、《男性朋友的秘密》、《現實兄妹的秘密》及《滅亡的秘密》，每集長約10分鐘，內容有搞笑、溫馨、甜蜜，看罷令人會心微笑。

《初次相遇的秘密》

申惠善扮演金昭容未獲選為王后前，曾跟侍女洪燕（蔡瑞恩飾）潛入宮中，只為一窺哲宗（金正賢飾）龍顏，可惜每次都敗興而回，直至某次無心插柳，二人卻在下雪天有一面之緣，彼此留下極佳印象。其後昭容當選，再次入宮才得悉心儀之士，正是哲宗本人。故事雖然短小，感情卻很真摰。

《勝負的秘密》

在劇集播出期間，不少網民都認為劉旻奎飾演哲宗好友永平君，跟羅仁宇扮演王后堂兄金炳仁「撞樣」，事件一度成為網上熱話。編劇乘機借題發揮，今集講述侍女洪燕、永平君好友洪別監（李在源飾）等宮中人都有同感，令到二人不滿，誓要分出高下，鬧出連場笑話，如此「抽水」實在高明。

《女人的秘密》

哲宗妃嬪趙花真（薛仁雅飾）是個才女，擅寫戀愛小說，新作《姑娘姑娘好姑娘》傳遍宮中，每個「讀者」都睇到臉紅尖叫，就連崔尚宮亦不例外，而她跟御廚萬福（金吝勸飾）的愛情故事，亦終於在番外篇開花結果，觀眾都替他倆喝彩呢。

《男性朋友的秘密》

擁有現代廚師張奉煥靈魂的王后，平日最愛跟宮中男性好友包括金炳仁、御廚萬福、洪別監等打成一片，哲宗見狀甚為妒忌，大興問罪之師，為了證明自己才是真命天子，他決定使出「愛的絕招」，成功收服王后，今集輪到觀眾臉紅尖叫了。

《現實兄妹的秘密》

王太后（裴宗玉飾）邀請親弟兼權臣金左根（金太祐飾）、昭容父親金汶根（全裴修飾）一起玩紙牌遊戲，表面上是為聯誼，實際卻是互相較勁，令到身處權力夾縫中的金汶根好生為難，從這件小事足以反映這對姊弟的真實本性。不過，翻譯人員誤把「姊弟」寫成「兄妹」確是一大敗筆。

《滅亡的秘密》

淪為階下囚的巫女預言世界末日，謠言傳遍宮中，哲宗、王后、崔尚宮、宮女洪燕、御廚萬福、永平君、洪別監等人相約夜觀天象，發現所謂「火球降世」，其實只是一場流星雨，王后安慰眾人：「雖然世界很可惡，但絕對不易滅亡。」在疫情肆虐的當下，編劇心意可謂昭然若揭。