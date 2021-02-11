BTS網上留言 EXO私訊粉絲 韓星進駐社交平台有「錢」途

文：蘇珮欣

韓國三大娛樂公司之一的S.M娛樂，2018年12月為旗下藝人EXO、Super Junior、少女時代、Red Velvet、東方神起、BoA、SHINee及NCT推出粉絲社交平台Lysn，原意是發放最新資訊，並供粉絲及藝人留言，其後加強付費內容，去年2月推出「Bubble」服務，粉絲月付3.49美元（約27港元），即可與藝人在專屬聊天室進行個人化的交流，雖然所有付費會員都會收到相同內容，但系統自動套用粉絲名字，令人有一對一對話的感覺。去年在疫情下，此項服務為S.M娛樂帶來10億韓圜（約700萬港元）收益。

Weverse活躍用戶470萬

防彈少年團 （BTS）所屬的Big Hit娛樂亦不甘後人，前年推出社交平台Weverse，粉絲可以看到偶像的留言及短片，交出30美元（約234港元）成為付費會員後，除可收看獨家照片及影片，更可優先購買演唱會門票。

該組合近年製作的旅遊節目《BTS Bon Voyage》及《BTS In The Soop》透過Weverse獨家付費收看。去年10月有近百萬人次付費觀看的BTS網上演唱會，也是透過Weverse購票及觀看。有韓媒指，Weverse全球下載次數達1700萬，活躍用戶470萬人，反映平台使用量頗高。

Weverse雖是Big Hit娛樂推出的應用程式，但參與韓星不只Big Hit旗下藝人，目前進駐該平台的男團有BTS、Seventeen、Nu'est、女團Cherry Bullet、Dreamcatcher、GFriend、女歌手宣美、CL及Super Junior前成員Henry等，最近還邀得美國歌手Alexander 23、Gracie Abrams及英國組合New Hope Club加盟。

早前Big Hit豪擲700億韓圜（約5億港元）購入YG娛樂的股份，通過這次投資，落實兩間公司在社交平台、原創內容上的合作，意味YG娛樂旗下藝人如BigBang、Blackpink等亦有望進駐Weverse。另一方面，Lysn近期亦開始游說S.M娛樂以外的藝人進駐平台，更有望與JYP娛樂及Jellyfish娛樂合作，旗下組合如Twice、Itzy、VERIVERY或將進駐Lysn。

粉絲投訴Universe欠流暢

正當Lysn與Weverse「鷸蚌相爭」，電子遊戲生產商NCSOFT宣布與CJ娛樂合作，上月推出全新粉絲社交平台Universe，請來女團IZ*ONE、男團Monsta X、Astro、前Wanna One成員姜丹尼爾、朴志訓等進駐。Universe應用程式於上月28日上架前，全球已有多達400萬用戶預約使用，本月14日舉行網上演唱會，請來IZ*ONE、Monsta X等輪流表演，吸引全球260萬人次收看。該平台除了基本的留言版面及原創內容外，又推出類似「Bubble」的私人短訊及通話服務，粉絲月付53港元，可與偶像在專屬聊天室進行個人化交流，還能預設時間及場景，聽到偶像留言；平台又結合育成遊戲模式，粉絲付費為偶像創作造型、MV等。不過，應用程式上架後，曾遭粉絲投訴流暢度欠佳等問題，看來仍有改善空間。