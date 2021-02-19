陳豪自誇廚藝功力深厚 宣萱情人節與閨密共度

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

陳豪自誇廚藝了得，炮製的美食色香味俱全，但老婆更勝一籌，他笑說：「我夠功力，老婆煮餸就多款式，我間咖啡店即將會供應食物。」宣萱認為煮中菜有難度，不過朋友讚她廚藝，閒時會跟朋友各煮撚手菜共享。但疫情不能聚餐，慶幸情人節有閨密關顧，相約食飯共度。問她今年會否發力物色對象？她表示隨緣，也享受單身生活。

洪永城望明年派雙封利市

洪永城農曆年後首天開工，準備利市派給工作人員，祝大家「賺到、儲到、身體好」。早前鬧出「獲女友鞭策下體」的笑料後，他笑言得到不少人關心，自己身體暫時撐得住，「若有困難會在社交網跟大家報告！不過新年食好多年糕，我連續3日跑步和做瑜伽減肥」。他透露拜年屢被催婚，「希望明年派雙封利市啦」。對於新劇演出獲網民稱讚，他非常開心，預告4月拍驚嚇題材的新劇。是否挑戰韓國男神孔劉？他笑說：「我要心口插住把劍呀！」

羅子溢花盡心思重拾父女關係

羅子溢與老婆楊茜堯早前返內地拍劇搵真銀，農曆年前趕及返港與家人團聚，不過女兒「小珍珠」忘記了父母，令他們好傷心。羅子溢表示要花盡心思才能修補關係，「我抱住女兒玩，她終於認番我，但對老婆仍生疏」。他透露在內地工作不忘購物，與工作人員帶17篋行李回來，「老婆買大褸、面膜，什麼都買。（埋單是否大出血？）不是花很多錢」。

鄧佩儀被前度背叛留陰影

鄧佩儀自爆拍《再創世紀》時一篋去三篋回。劇中她愛錯郎慘死收場，她表示劇情喚醒現實中要嚴選對象，又透露曾被前度背叛，留下陰影，「前度是圈外人，我知道及見到他背叛我，療情傷花了好耐時間，現在找對象要先相處和了解，不會太早下決定」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com